Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους διαιτητές που ορίστηκαν στα δυο ματς του με τη Χράντετς, με εκείνον της ρεβάνς να έχει σφυρίξει άλλα δύο παιχνίδια των Πρασίνων.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις δύο αναμετρήσεις του με την Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 21:30, με την UEFA να ορίζει τον Γάλλο Ζερόμ Μπρισάρ. Βοηθοί του θα είναι οι Αλεξί Ογκέρ και Αουρελιέν Μπερτομιέ, με τέταρτο τον Έρικ Βατελιέ. Ως VAR θα είναι ο Ζερεμί Πίγκναρντ και AVAR τον Χαμίντ Γκεναουί.

Στη ρεβάνς της Τσεχίας, η UEFA όρισε τον Σάσα Στέγκεμαν, που έχει βρεθεί σε δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στη Superleague. Την ισοπαλία (1-1) με τον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο του 2019 και την ήττα (2-0) από την ΑΕΚ τον ίδιο μήνα του 2024.

Βοηθοί του θα είναι οι Κρίστοφ Γκουνς και Μάρκο Αχμίλερ. Τέταρτος θα είναι ο Μάρτιν Πέτερσεν ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μπέντζαμιν Μπραντ και Κάτριν Ραφάλσκι.

