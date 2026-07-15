Η υπομονή είναι αρετή, ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε με αυτόν τον τρόπο στις υποθέσεις των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν και ευελπιστεί να τριτώσει το καλό με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Μετά την μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για την δεύτερη προσθήκη στους στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Σαμσουνσπόρ, όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta από τις 12/6.

Η υπόθεση του Ολλανδού στόπερ είναι δύσκολη εξαιτίας των χειρισμών του προέδρου Γιλντιρίμ παρά το γεγονός πως το Τριφύλλι έχει την πλευρά του ποδοσφαιριστή με το πλευρό του. Οι απαιτήσεις του συλλόγου από την Σαμψούντα είναι εκτός πραγματικότητας για την ώρα.

Την Τρίτη(14/7) υπήρχε μπαράζ δημοσιευμάτων στη Τουρκία για συμφωνία του παίκτη με την Τραμπζονσπόρ, γεγονός που αυτή την στιγμή δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ και πιθανότατα να είναι εκ νέου μια κίνηση από την διοίκηση της Σαμσουνσπόρ να ''πιέσει'' τους ''πράσινους'', ώστε να ενεργοποιηθούν οι συζητήσεις για να έρθει το deal πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει την ίδια τακτική, όπως και στις υποθέσεις των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παίζει το παιχνίδι της υπομονής, δεν ''τσιμπά'' από... εκβιασμούς και περιμένει την κατάλληλη στιγμή.

Αυτό έκανε με τον Καμαρά σε μία υπόθεση που ξεκίνησε Γενάρη και ολοκληρώθηκε Ιούνιο, ακριβώς την ίδια τακτική είχε και με τον Δανό μπακ, πετυχαίνοντας... γκολ στο 90' μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Λέστερ για να φέρει την ιστορία στα μέτρα του.

Για να δούμε αν θα τριτώσει το καλό...

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