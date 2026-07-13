Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι αφίχθη στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Κάτοικος Θεσσαλονίκης είναι πλέον ο Τάχα Άλι. Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Μάλμε ήρθε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση από την Κοπεγχάγη, λίγο μετά τις 22:00. Ο Σουηδός ακραίος επιθετικός θα περάσει την Τρίτη από ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί πιθανότατα την ίδια μέρα και την Τετάρτη θα τεθεί στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λίσι και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τον Δικέφαλο.

Ο διεθνής Σουηδός παίκτης με καταγωγή από τη Σομαλία, είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,74. Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1998 και στη Μάλμε αγωνιζόταν από το 2023. Η Μάλμε τον απέκτησε από τη Χέλσιμποργκ, έναντι 700.000 ευρώ.

Το καλοκαίρι του 2024, μάλιστα, έπαιξε στα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League, ως αλλαγή. Ειδικά στη ρεβάνς στην Τούμπα, ήταν ασταμάτητος στην παράταση με την ταχύτητά του. Το ίδιο έκανε στο φιλικό της Σουηδίας με την Εθνική τον περασμένο Ιούνιο, όταν πέρασε τρεις Έλληνες παίκτες κι έδωσε ασίστ στον Νίλσον για το 2-1 (τελικό σκορ 2-2).

🦅 Συνοδευόμενος από τον μάνατζερ του, με αρκετές βαλίτσες και... κιτρινόμαυρα παπούτσια έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας ο Τάχα Άλι, με τον Σουηδό διεθνή εξτρέμ να αποτελεί -εκτός απροόπτου- την τρίτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.… pic.twitter.com/jNnrXRkfnO — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 13, 2026

Με την εθνική Σουηδίας πήγε και στο Μουντιάλ και μέτρησε δύο συμμετοχές, ως αλλαγή κόντρα σε Ολλανδία και Γαλλία. Συνολικά με τη φανέλα της Μάλμε έχει παίξει 132 φορές και μετράει 20 γκολ και 19 ασίστ. Με την εθνική Σουηδίας μετράει έως τώρα 4 συμμετοχές.

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