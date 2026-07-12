Χρήστος Ζαφείρης αποκλειστικά στο Gazzetta: «Ήταν η σωστή απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ και δεν μετανιώνω»
Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα γεμίσουν τον χώρο με τη φωνή τους. Δεν ψάχνει τη μεγάλη ατάκα ούτε προσπαθεί να εντυπωσιάσει με κάθε απάντηση. Σκέφτεται πριν μιλήσει, ζυγίζει τις λέξεις και προτιμά να αφήνει το ποδόσφαιρο να μιλά γι' αυτόν. Ίσως γι' αυτό και κατάφερε να πείσει τον ΠΑΟΚ να επενδύσει πάνω του, όσο ποτέ άλλοτε σε Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, λίγες ημέρες πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν, ο Χρήστος Ζαφείρης ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του ως ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Δεν αποφεύγει καμία ερώτηση. Μιλά για τη μεταγραφή που άλλαξε την καριέρα του, για όσα του ζήτησε ο Αλέσιο Λίσι από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις, για τον διαφορετικό ρόλο που βλέπει να αποκτά στο γήπεδο και για την πίστη του ότι ο φετινός ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.
Η κουβέντα, όμως, δεν μένει μόνο στο ποδόσφαιρο. Στέκεται στην πρώτη συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, εξηγεί γιατί η εικόνα από την υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο βρίσκεται σήμερα κορνιζαρισμένη στο σπίτι του, αποθεώνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο χαρακτηρίζει «παιδί-θαύμα» και ποδοσφαιριστή που «εκφράζει τον σημερινό ΠΑΟΚ», ενώ αποκαλύπτει ποια είναι η μεγαλύτερη προσωπική του φιλοδοξία φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΟ GAZZETTA:
«Με τον Αλέσιο Λίσι φέτος θα έχω διαφορετικό ρόλο...»
Ο Χρήστος Ζαφείρης αφήνει για λίγο στην άκρη τα πρόσωπα και τις ιστορίες και στρέφει την κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Η προετοιμασία στην Ολλανδία, οι πρώτες εβδομάδες συνεργασίας με τον Αλέσιο Λίσι και η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ο νέος ΠΑΟΚ είναι τα πρώτα θέματα που ανοίγει. Και κάπου εκεί έρχεται η πρώτη είδηση της συνέντευξης...
– Έχει ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πώς κύλησε η γνωριμία με τον Αλέσιο Λίσι και τι διαφορετικό προσπάθησε και προσπαθεί να περάσει στην ομάδα;
«Είναι ένας διαφορετικός προπονητής, με διαφορετικές ιδέες και διαφορετική φιλοσοφία. Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε καθημερινά να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάει από εμάς, να αφομοιώσουμε τον τρόπο που θέλει να παίζουμε και να τον βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Κάποιες καινούργιες ιδέες, λίγο το στυλ παιχνιδιού, ο τρόπος που κάνουμε build-up, ο τρόπος που παίζουμε, οι θέσεις μας στον αγωνιστικό χώρο, πώς θέλει να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βλέπουμε κι άλλα πράγματα να μπαίνουν στο παιχνίδι μας».
– Στα πρώτα φιλικά σε βλέπουμε να πατάς περισσότερο περιοχή, να σκοράρεις, να έχεις πιο επιθετικό ρόλο. Είναι κάτι που σου έχει ζητήσει;
«Ναι, ο ρόλος μου μέχρι στιγμής είναι λίγο διαφορετικός σε σχέση με αυτόν που είχα. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να είμαι λίγο πιο επιθετικός αυτή τη χρονιά, χωρίς φυσικά να αλλάζουν όλα όσα πρέπει να κάνω για την ομάδα. Είναι κάτι που μου αρέσει, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι πιο κοντά στην περιοχή και να απειλώ περισσότερο. Σίγουρα θα προσπαθήσω να κάνω περισσότερα πράγματα και να δείξω ακόμα περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Σίγουρα ο ρόλος που είχα στα φιλικά να ήταν λίγο διαφορετικός από τον ρόλο που είχα πέρσι».
– Στα πρώτα Πιστεύεις ότι θα είναι ένας ρόλος που ενδεχομένως θα μας θυμίσει τον Χρήστο Ζαφείρη της Σλάβια Πράγας;
«Δεν ξέρω, ειλικρινά, θα δείξει. Εγώ θα προσπαθώ να κάνω αυτά που ζητάει ο προπονητής και να δίνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πάντα ο ίδιος και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ».
– Ποιο πολύ τι σου αρέσει, να έχεις την ευθύνη ή προτιμάς να αφήνεις το παιχνίδι να μιλάει για σένα;
«Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι δεν είναι να παίρνεις ευθύνες μέσα στο γήπεδο, όλοι όσοι παίζουν μοιράζονται την ευθύνη, το καλό είναι να μην χρειάζεσαι να λες πολλά και να προσπαθείς να δείχνεις όσα πιο πολλά μπορείς στο γήπεδο με την μπάλα στα πόδια».
«Ήταν η σωστή απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ, δεν νιώθω βάρος για τα 12 εκατομμύρια»
Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν αποφεύγει να μιλήσει για τη μεταγραφή που συζητήθηκε όσο λίγες αυτό το καλοκαίρι. Το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτησή του δημιούργησε προσδοκίες, αλλά όχι πίεση, όπως λέει ο ίδιος. Αντίθετα, εξηγεί γιατί από την πρώτη στιγμή πίστεψε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
– Σε είδαμε να πανηγυρίζεις έντονα τα πρώτα δύο γκολ που πέτυχες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ειδικά το πρώτο, αλήθεια πως ένοιωσες;
«Έτσι μου βγήκε εκείνη την ώρα, σίγουρα ήμουν πολύ χαρούμενος. Εντάξει, μπορεί να ήταν απλώς φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, αλλά πάντα είναι ωραίο να σκοράρεις και να βοηθάς την ομάδα».
– Πάντως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν ότι έμοιαζες σαν να ήθελες να αποτινάξεις από πάνω σου μια πίεση που υπήρχε το πρώτο εξάμηνο της παρουσίας σου στον ΠΑΟΚ.
«Πιστεύω ότι σ’ όποιο παιχνίδι και να έβαζα γκολ, θα είχα την ίδια αντίδραση. Δεν θα έλεγα ότι ένοιωσα πίεση, σίγουρα θα ήταν ωραίο να είχα βάλει γκολ και την περσινή σεζόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν και λίγο διαφορετική η θέση που αγωνιζόμουν και διαφορετικά πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα το γκολ σε κάνει χαρούμενο, σου δίνει αυτοπεποίθηση και δεν με ενοχλεί τι θα πει ο κόσμος ή αν θα σκεφτεί ότι έφυγε από πάνω μου η πίεση».
– Ο ΠΑΟΚ επένδυσε πάνω σου ένα ποσό που δεν είχε δώσει ποτέ ξανά για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι ή προσπαθείς να το αφήνεις έξω από το μυαλό σου;
«Είναι ωραίο, δεν θα πω ψέματα. Με κάνει χαρούμενο, γιατί σημαίνει ότι ένας σύλλογος πιστεύει πολύ σε εμένα. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι κάθε μέρα. Η δουλειά μου είναι να προπονούμαι, να βελτιώνομαι και να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Σίγουρα όλα τα παιδιά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να νιώσω καλά, να νιώσω άνετα στην ομάδα, να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και η τωρινή προετοιμασία θα με βοηθήσει να προπονηθώ καλύτερα και να καταλάβω 100% το τι θέλει από μένα ο προπονητής».
– Πότε σκέφτηκες για πρώτη φορά ότι θα φύγεις από τη Σλάβια Πράγας;
«Τέτοια περίοδο όταν έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι με θέλει, μίλησα με την οικογένειά μου και το πήραμε απόφαση! Μετά, βήμα-βήμα ήρθε και η μεταγραφή».
– Όταν ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα σου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το "ναι";
«Μου άρεσε πολύ το πλάνο που μου παρουσίασαν. Κοιτάξτε, το πλάνο που μου έδειξαν ήταν ωραίο και για μένα αυτό που μέτρησε στο τέλος ήταν ότι αυτό το θέλαμε τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, να γυρίσω στην Ελλάδα, να παίξω. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί καλοί και σημαντικοί παίκτες κάτι που σε κάνει χαρούμενο να παίζεις μαζί τους κάθε μέρα στις προπονήσεις και να μπορείς να φοράς την ίδια φανέλα και να παίξεις μαζί τους στους αγώνες».
– Δεν ήταν εύκολο να αφήσεις μια ομάδα όπως η Σλάβια Πράγας, όπου είχες καταφέρει να καθιερωθείς και να αγωνιστείς στην Ευρώπη...
«Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, γιατί πέρασα όμορφα χρόνια εκεί, αλλά δεν επηρέασε την απόφαση μου, εξάλλου μπορούμε να βγούμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε και στον ΠΑΟΚ».
– Υπήρξαν άνθρωποι μέσα στον σύλλογο που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή σου;
«Ναι, φυσικά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι όλοι με ήθελαν πραγματικά εδώ. Μου έδειξαν εμπιστοσύνη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Όταν βλέπεις ότι ένας σύλλογος σε πιστεύει τόσο πολύ, είναι πιο εύκολο να πάρεις την απόφαση».
Η viral φωτογραφία που έγινε κορνίζα στο σπίτι και η πρώτη κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη
Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε, η πρώτη προετοιμασία κύλησε και πλέον ο Χρήστος Ζαφείρης αισθάνεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Μιλά για την πρώτη εικόνα που είχε πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη, για τους ανθρώπους που τον έκαναν να νιώσει άνετα από την πρώτη ημέρα, για την Τούμπα, τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και για τις στιγμές που τον σημάδεψαν περισσότερο αυτούς τους πρώτους μήνες.
– Ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ στο μυαλό σου πριν έρθεις στη Θεσσαλονίκη;
«Πριν έρθω εδώ, σίγουρα δεν γνώριζα τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Όσο περνάει ο καιρός, όμως, μαθαίνω όλο και περισσότερα. Ήξερα ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με πολύ κόσμο που την αγαπάει και βρίσκεται πάντα δίπλα της. Τώρα που είμαι εδώ καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ, τι έχει περάσει αυτός ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια και γιατί υπάρχει αυτή η τόσο δυνατή σχέση με την ομάδα. Είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.»
– Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σε έκανε να νιώσεις σαν στο σπίτι σου;
«Είναι πολλοί, για να πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα οι συμπαίκτες μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Από τη στιγμή που μπήκα στα αποδυτήρια ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Όλοι ήταν δίπλα μου. Οι άνθρωποι της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, οι φυσιοθεραπευτές, όλοι. Με βοήθησαν σε ό,τι χρειάστηκα από την πρώτη ημέρα.»
– Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, θα έπαιρνες ξανά την ίδια απόφαση;
«Ναι. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση. Είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ και αυτό δεν αλλάζει. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα σε μια μεγάλη οικογένεια.»
– Στο Πόρτο Καρράς είχες την ευκαιρία να συναντήσεις τον Ιβάν Σαββίδη. Τι σου είπε;
«Μου είπε πρώτα απ' όλα να καταλάβω σε ποια ομάδα έχω έρθει. Του απάντησα ότι το ξέρω και το καταλαβαίνω. Με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου, να παίζω με αυτοπεποίθηση και να κάνω τον κόσμο του ΠΑΟΚ χαρούμενο.»
– Ποιο ήταν το πρώτο συναίσθημα όταν μπήκες στα αποδυτήρια της Τούμπας;
«Χαρά. Ανυπομονούσα να ξεκινήσουν όλα, να αρχίσει αυτό το ταξίδι.»
– Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, στις 6 Ιανουαρίου, όταν κατέβηκες τα σκαλιά για το πρώτο σου παιχνίδι στην Τούμπα;
«Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και η αλήθεια είναι πως από εκείνο το βράδυ μέχρι σήμερα, κάθε φορά που μπαίνω στην Τούμπα νιώθω ακριβώς το ίδιο. Χαρά, ανυπομονησία και μεγάλη επιθυμία να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα.»
– Τελικά είναι τόσο δύσκολη έδρα όσο φαίνεται από έξω;
«Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Το έχω ζήσει και ως αντίπαλος, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο να το ζεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.»
– Η υποδοχή στο αεροδρόμιο έγινε viral. Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνη την ημέρα;
«Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα για μένα και την οικογένειά μου. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα είπα και στον εαυτό μου ότι τώρα αρχίζουν όλα. Ότι δεν έγινε ακόμη τίποτα και πως έχω πολλά ακόμη βήματα να κάνω.»
– Τον φίλαθλο που είχε ζωγραφίσει το πρόσωπό του στα χρώματα του ΠΑΟΚ τον ξαναείδες;
«Ναι, τον έχω ξανασυναντήσει. Ήταν πραγματικά μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που έχω ζήσει.»
– Εκείνη η φωτογραφία τι σημαίνει σήμερα για σένα;
«Σημαίνει πολλά. Την έχω κάνει μεγάλη κορνίζα και βρίσκεται στο σπίτι μου.»
– Πόσο δύσκολο ήταν για όλους σας να διαχειριστείτε την τραγωδία με τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να δουν την ομάδα;
«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας και κυρίως για τις οικογένειες των παιδιών. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Όταν σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι ταξίδευαν για να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξουν, δεν γίνεται να μη σε αγγίξει. Ήταν παιδιά που βρίσκονταν συνεχώς στην Τούμπα και στήριζαν την ομάδα. Ήταν κάτι που επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.»
«Δεν χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε τον ρυθμό μας, θα είμαστε έτοιμοι στις 23 Ιουλίου»
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όμως από τον Φεβρουάριο και μετά η εικόνα του άλλαξε. Οι τραυματισμοί, οι συνεχόμενοι αγώνες και η απώλεια ρυθμού οδήγησαν την ομάδα μακριά από τους στόχους της. Ο Χρήστος Ζαφείρης επιχειρεί να εξηγήσει τι συνέβη, περιγράφει τον εαυτό του μέσα στο γήπεδο και μιλά για τον ΠΑΟΚ που θέλει να παρουσιάσει ο Αλέσιο Λίσι.
– Έχεις κάποια εξήγηση γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά πρωταθλήματος και Κυπέλλου, παρουσίασε αυτή την απότομη πτώση;
«Έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες. Οι τραυματισμοί, κάποια πράγματα που έγιναν μαζεμένα και η ομάδα έχασε λίγο τον ρυθμό της. Όλες οι ομάδες περνούν περιόδους που δεν είναι τόσο καλές και σε εμάς έτυχε εκείνη η περίοδος. Δεν καταφέραμε να βγούμε από αυτόν τον κύκλο. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι ήμασταν εκεί δίναμε πάντα το 100%, αλλά κάποιες φορές δεν γίνονται όλα όπως τα θέλεις.»
– Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι από το πρώτο εξάμηνο, θα ήταν ο χαμένος τελικός Κυπέλλου;
«Ναι, αυτό θα ήθελα να αλλάξει.»
– Τι πιστεύεις ότι πήγε λάθος εκείνο το βράδυ;
«Κάποιες φορές τα παιχνίδια δεν εξελίσσονται όπως τα έχεις φανταστεί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος από εμάς δεν έδωσε το 100%. Παλέψαμε όλοι, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μας στεναχώρησε πολύ, ειδικά επειδή ήταν η χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου και θέλαμε όσο τίποτα να χαρίσουμε ένα τρόπαιο στον κόσμο μας. Δεν έγινε και τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να γίνουμε καλύτεροι και να κάνουμε πραγματικότητα τους στόχους μας αυτή τη σεζόν.»
– Τι ομάδα πιστεύεις ότι θα δει ο κόσμος του ΠΑΟΚ όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία και οι μεταγραφές;
«Πιστεύω ότι θα δει μια ομάδα που θα της αρέσει να έχει την μπάλα στα πόδια, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και όταν δεν την έχει να πιέζει ψηλά, να βάζει δυσκολίες στον αντίπαλο. Μια ομάδα με ένταση, πίεση και διάθεση να ελέγχει κάθε παιχνίδι που παίζει.»
– Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Είναι κάτι που υπάρχει έντονα στο μυαλό σας;
«Σίγουρα. Είμαστε μια ομάδα που κάθε χρόνο θέλει να πάρει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, αλλά αυτοί είναι οι στόχοι μας. Παράλληλα, θέλουμε να κάνουμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε.»
– Θα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι;
«Εγώ πιστεύω πως ναι. Δουλέψαμε πολύ σκληρά στην προετοιμασία και υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι τις 23 Ιουλίου.»
«Η μεγαλύτερη περηφάνια είναι η Εθνική Ελλάδας! Αυτά δεν κάναμε σωστά στο δρόμο για το Μουντιάλ»
Πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει ένας ήρεμος άνθρωπος, δεμένος με την οικογένειά του και τις ελληνικές του ρίζες. Ο Χρήστος Ζαφείρης μιλά για τη ζωή μακριά από τα γήπεδα, τη Νορβηγία, την Ελλάδα και το συναίσθημα όταν ακούει τον εθνικό ύμνο.
– Ποιος είναι ο Χρήστος Ζαφείρης όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού;
«Πιστεύω ένα απλό, χαρούμενο και ήρεμο παιδί. Μου αρέσουν τα απλά πράγματα, να περνάω όμορφα με την οικογένειά μου και να είμαστε όλοι καλά.»
– Είσαι άνθρωπος που ζει το τώρα ή σκέφτεται περισσότερο το αύριο;
«Και τα δύο. Μου αρέσει να ζω τη στιγμή, αλλά κάποιες φορές πρέπει να σκέφτεσαι και το μετά.»
– Πόσο σε έχει επηρεάσει το γεγονός ότι μεγάλωσες ανάμεσα σε δύο χώρες;
«Έζησα και τις δύο πλευρές. Μεγάλωσα πρώτα στην Ελλάδα και μετά πήγα στη Νορβηγία. Πιστεύω ότι έχω στοιχεία και από τις δύο χώρες και αυτό με έχει διαμορφώσει σαν άνθρωπο.»
– Ένιωσες ποτέ ότι έπρεπε να αποδείξεις πόσο Έλληνας είσαι;
«Όχι, ποτέ. Δεν το ένιωσα ούτε μία στιγμή.»
– Τι σημαίνει για σένα να ακούς τον εθνικό ύμνο;
«Είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται. Ξέρω ότι η οικογένειά μου, η γιαγιά μου και όλη η Ελλάδα τραγουδούν τον εθνικό ύμνο κι εγώ έχω την τιμή να βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Με κάνει πολύ περήφανο.»
– Γιατί πιστεύεις ότι αυτή η γενιά δεν κατάφερε να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο;
«Δεν δείξαμε αυτά που μπορούσαμε. Δεν ήταν ομάδες που δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Στα κρίσιμα παιχνίδια δεν ήμασταν όπως έπρεπε και χάσαμε τον στόχο μας.»
– Οι προσδοκίες, πάντως, παραμένουν μεγάλες...
«Σίγουρα. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και να κοιτάξουμε μπροστά. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερες εμπειρίες και να είμαστε καλύτεροι στα επόμενα προκριματικά.»
«Ο Κωνσταντέλιας εκφράζει τον σημερινό ΠΑΟΚ και δεν έχει ταβάνι»!
Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ο Χρήστος Ζαφείρης ξεχωρίζει χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση μέσα κι έξω από τα αποδυτήρια, όμως ο διεθνής μέσος δεν στέκεται μόνο στη φιλία τους. Μιλά με θαυμασμό για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, τον χαρακτηρίζει «το πρόσωπο που εκφράζει τον σημερινό ΠΑΟΚ» και είναι πεπεισμένος πως τα όριά του τα καθορίζει μόνο ο ίδιος.
– Σε έχω δει πολλές φορές, μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο, να είσαι πολύ κοντά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
«Εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης είναι το πρόσωπο που εκφράζει τον σημερινό ΠΑΟΚ.»
– Πώς είναι να τον έχεις συμπαίκτη και όχι αντίπαλο;
«Είναι πολύ ωραίο. Τι να πούμε γι' αυτόν τον παίκτη; Κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο, είναι ένας μάγος. Εκφράζει τον ΠΑΟΚ και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε συμπαίκτη και μπορούμε να μοιραζόμαστε το γήπεδο μαζί του.»
– Εσύ τον βλέπεις από απόσταση... ενός μέτρου. Είναι διαφορετικός απ' ό,τι τον βλέπει ο κόσμος;
«Όχι, είναι ακριβώς αυτό που δείχνει. Ένα χαρούμενο παιδί, πάντα με το χαμόγελο και θετική ενέργεια. Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, περνάμε πολύ χρόνο μαζί και είμαστε χαρούμενοι που παίζουμε στην ίδια ομάδα.»
– Πιστεύεις ότι έχει ταβάνι;
«Όχι. Ούτε εγώ, ούτε πιστεύω κανείς άλλος. Αυτό το παιδί μπορεί να φτάσει όσο ψηλά θέλει. Για μένα δεν έχει ταβάνι. Όλα είναι στο χέρι του.»
– Τι θα ήθελες να λέει ο κόσμος στο τέλος της χρονιάς για τον Χρήστο Ζαφείρη;
«Ότι κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα. Ότι είμαι ένα παιδί που έκανε τον κόσμο χαρούμενο και βοήθησε τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του.»
Ο Τζόλης είναι... φονιάς
Ο «Ζαφ» του ΠΑΟΚ δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι επιλογές του λένε πολλά για τον ίδιο, τους ανθρώπους που εκτιμά και τον τρόπο που βλέπει το ποδόσφαιρο και τη ζωή.
– Καλύτερος συμπαίκτης;
«Ο Ντέλιας και ο Τζόλης.»
– Με μία λέξη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας;
«Παιδί-θαύμα.»
– Ο Χρήστος Τζόλης;
«Φονιάς... με την καλή έννοια.»
– Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής;
«Προπονητής.»
– Ο καλύτερος μέσος στον κόσμο;
«Πέδρι.»
– Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ;
«Ποδόσφαιρο.»
– Ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο θα ήθελες να παίξεις;
«Ο Μέσι.»
– Μέσι ή Ρονάλντο;
«Μέσι.»
– Ποιο τραγούδι ακούς περισσότερο αυτό το διάστημα;
«Το "Πλάτη" του Θοδωρή Φέρρη.»
– Με μία λέξη, τι είναι ο ΠΑΟΚ;
«Οικογένεια.»
– Το πιο δύσκολο γήπεδο που έχεις αγωνιστεί;
«Η Τούμπα.»
– Αγαπημένη πόλη;
«Θεσσαλονίκη.»
– PlayStation ή Netflix;
«Τίποτα από τα δύο.»
– Τηλεόραση, κινηματογράφος ή θέατρο;
«Τηλεόραση.»