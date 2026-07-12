Χρήστος Ζαφείρης αποκλειστικά στο Gazzetta: «Ήταν η σωστή απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ και δεν μετανιώνω»

Η viral φωτογραφία που έγινε κορνίζα στο σπίτι και η πρώτη κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε, η πρώτη προετοιμασία κύλησε και πλέον ο Χρήστος Ζαφείρης αισθάνεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Μιλά για την πρώτη εικόνα που είχε πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη, για τους ανθρώπους που τον έκαναν να νιώσει άνετα από την πρώτη ημέρα, για την Τούμπα, τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και για τις στιγμές που τον σημάδεψαν περισσότερο αυτούς τους πρώτους μήνες.

– Ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ στο μυαλό σου πριν έρθεις στη Θεσσαλονίκη;

«Πριν έρθω εδώ, σίγουρα δεν γνώριζα τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Όσο περνάει ο καιρός, όμως, μαθαίνω όλο και περισσότερα. Ήξερα ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με πολύ κόσμο που την αγαπάει και βρίσκεται πάντα δίπλα της. Τώρα που είμαι εδώ καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ, τι έχει περάσει αυτός ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια και γιατί υπάρχει αυτή η τόσο δυνατή σχέση με την ομάδα. Είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.»

– Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σε έκανε να νιώσεις σαν στο σπίτι σου;

«Είναι πολλοί, για να πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα οι συμπαίκτες μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Από τη στιγμή που μπήκα στα αποδυτήρια ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Όλοι ήταν δίπλα μου. Οι άνθρωποι της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, οι φυσιοθεραπευτές, όλοι. Με βοήθησαν σε ό,τι χρειάστηκα από την πρώτη ημέρα.»

– Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, θα έπαιρνες ξανά την ίδια απόφαση;

«Ναι. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση. Είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ και αυτό δεν αλλάζει. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα σε μια μεγάλη οικογένεια.»

– Στο Πόρτο Καρράς είχες την ευκαιρία να συναντήσεις τον Ιβάν Σαββίδη. Τι σου είπε;

«Μου είπε πρώτα απ' όλα να καταλάβω σε ποια ομάδα έχω έρθει. Του απάντησα ότι το ξέρω και το καταλαβαίνω. Με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου, να παίζω με αυτοπεποίθηση και να κάνω τον κόσμο του ΠΑΟΚ χαρούμενο.»

– Ποιο ήταν το πρώτο συναίσθημα όταν μπήκες στα αποδυτήρια της Τούμπας;

«Χαρά. Ανυπομονούσα να ξεκινήσουν όλα, να αρχίσει αυτό το ταξίδι.»

– Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, στις 6 Ιανουαρίου, όταν κατέβηκες τα σκαλιά για το πρώτο σου παιχνίδι στην Τούμπα;

«Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και η αλήθεια είναι πως από εκείνο το βράδυ μέχρι σήμερα, κάθε φορά που μπαίνω στην Τούμπα νιώθω ακριβώς το ίδιο. Χαρά, ανυπομονησία και μεγάλη επιθυμία να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα.»

– Τελικά είναι τόσο δύσκολη έδρα όσο φαίνεται από έξω;

«Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Το έχω ζήσει και ως αντίπαλος, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο να το ζεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.»

– Η υποδοχή στο αεροδρόμιο έγινε viral. Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνη την ημέρα;

«Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα για μένα και την οικογένειά μου. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα είπα και στον εαυτό μου ότι τώρα αρχίζουν όλα. Ότι δεν έγινε ακόμη τίποτα και πως έχω πολλά ακόμη βήματα να κάνω.»

– Τον φίλαθλο που είχε ζωγραφίσει το πρόσωπό του στα χρώματα του ΠΑΟΚ τον ξαναείδες;

«Ναι, τον έχω ξανασυναντήσει. Ήταν πραγματικά μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που έχω ζήσει.»

– Εκείνη η φωτογραφία τι σημαίνει σήμερα για σένα;

«Σημαίνει πολλά. Την έχω κάνει μεγάλη κορνίζα και βρίσκεται στο σπίτι μου.»

– Πόσο δύσκολο ήταν για όλους σας να διαχειριστείτε την τραγωδία με τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να δουν την ομάδα;

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας και κυρίως για τις οικογένειες των παιδιών. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Όταν σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι ταξίδευαν για να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξουν, δεν γίνεται να μη σε αγγίξει. Ήταν παιδιά που βρίσκονταν συνεχώς στην Τούμπα και στήριζαν την ομάδα. Ήταν κάτι που επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.»