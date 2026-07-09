Ο Τάχα Άλι, ο οποίος είναι μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ είχε την ασίστ στο 2-1 της Σουηδίας στο φιλικό με την Ελλάδα, ενώ έκανε άνω κάτω τον Δικέφαλο το καλοκαίρι του 2024.

Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο ν' αποκτήσει τον 28χρονο δεξιοπόδαρο εξτρέμ Τάχα Άλι.

Ο διεθνής Σουηδός παίζει κυρίως στο αριστερό άκρο και φημίζεται για την ταχύτητά του. Είναι πλέον μέλος της εθνικής Σουηδίας και στο Μουντιάλ αγωνίστηκε ως αλλαγή στα ματς με Ολλανδία στον όμιλο και Γαλλία στη φάση των «32». Ο Τάχα Άλι, όμως, είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους και φυσικά θα τον θυμούνται, όχι ευχάριστα, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι στο πρόσφατο φιλικό της Εθνικής στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία μπήκε στο 64' και λίγο αργότερα έφτιαξε το 2-1 των γηπεδούχων. Πήρε τη μπάλα αριστερά, απέφυγε 4 Έλληνες με την ταχύτητά του κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Νίλσον για το 2-1 (ο Μασούρας στο φινάλε έγραψε το τελικό 2-2).

Η ενέργεια του Τάχα Άλι

Ο Σουηδός εξτρέμ με καταγωγή από τη Σομαλία, όμως, έχει παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και στον Ολυμπιακό (δείτε τις φωτογραφίες πιο κάτω). Το καλοκαίρι του 2024 για τα προκριματικά του Champions League, στο Μάλμε - ΠΑΟΚ 2-2 μπήκε στο 83'. Στη ρεβάνς στην Τούμπα, μπήκε στο τέλος του αγώνα κι ενώ το σκορ ήταν 3-2 για τον ΠΑΟΚ.

Οι Σουηδοί ισοφάρισαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά και πήγαν το ματς στην παράταση. Εκεί ο Σουηδός εξτρέμ ταλαιπώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ και είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες, αλλά τον σταμάτησε ο Κοτάρσκι. Η Μάλμε, ωστόσο, επικράτησε 4-3 και προκρίθηκε.

Λίγους μήνες αργότερα, για τη League Phase του Europa League ο Τάχα Άλι ήταν βασικός στον εντός έδρας αγώνα της Μάλμε με τον Ολυμπιακό. Αντικαταστάθηκε στο 70' στη νίκη των Πειραιωτών με 1-0.

Την περασμένη σεζόν επίσης για τη League Phase του Europa League, η Μάλμε φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Τάχα Άλι δεν ήταν στην αποστολή, λόγω ενός τραυματισμού (νίκησαν 1-0 οι πράσινοι).

Η παρουσία του Άλι στην Τούμπα

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