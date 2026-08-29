Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Ξεχάστε την Ευρώπη, από αύριο ξεκινάμε από την αρχή»

Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, συνοδευόμενος από τους Νίκο και Γιώργο Σαββίδη, παρακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα και μετά το τέλος της προπόνησης μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο.

Η ομιλία του ήταν αποφασιστική, με ξεκάθαρο στόχο να αφήσει η ομάδα πίσω της τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να συγκεντρωθεί στη μάχη του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει», είπε μεταξύ άλλων ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που θέλει να υπάρχει σε ολόκληρο τον οργανισμό: «Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα, στα γραφεία και στο γήπεδο, που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν».

Μιλώντας στους ποδοσφαιριστές, ζήτησε από όλους να λειτουργούν ως ένα σύνολο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «στο γήπεδο μπαίνουν έντεκα, αλλά πρέπει να παίζουν σαν ένα».

Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος: «Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός. Η έναρξη είναι από αύριο».

Ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε και στο βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ, ζητώντας από τους παίκτες να υπερασπιστούν το όνομα του συλλόγου: «Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, ζητώντας από την ομάδα να δείξει την ποιότητα και τον χαρακτήρα της και να αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα, επανέλαβε αρκετές φορές προς τους ποδοσφαιριστές την ανάγκη να βρίσκονται κοντά στον προπονητή και να τον στηρίζουν, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της ομάδας.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ διαβεβαίωσε τους παίκτες πως βρίσκεται δίπλα τους, τονίζοντας ότι πρέπει να γνωρίζουν πως είναι πάντα διαθέσιμος για να τους ακούσει.