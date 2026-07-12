Μία χρήσιμη ήττα για τον ΠΑΟΚ και ο κόσμος που θα ξαναπάει αεροδρόμιο για μεταγραφή…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη βόμβα Όσμαν και τα μηνύματά της, αλλά και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που γνώρισε… χρήσιμη ήττα, τώρα που θα αλλάξει.

Ο ΠΑΟΚ έγινε πρώτο θέμα για το μπάσκετ και την μεταγραφή- βόμβα με τον Όσμαν και ο κόσμος της ομάδας είναι έτοιμος να βρεθεί εκ νέου στο αεροδρόμιο όπως και πέρσι με τον Ζαφείρη!

Τα καλά και τα ωραία όταν έχεις δύο δισεκατομμυριούχους! Ας μείνουμε σε αυτό μέρες που είναι και ας μην εμβαθύνουμε σε όσα άλλα, πολύ δύσκολα μπορεί να έρχονται για τον Σύλλογο.

Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που τελείωσε με ήττα από ένα γκολ της Τβέντε σε ένα κόρνερ στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων! Έτσι έπρεπε! Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να χάσει αυτόν τον αγώνα. Όχι μόνο επειδή η Τβέντε στα καλά της διαστήματα κυκλοφορούσε την μπάλα πολύ καλύτερα, αλλά και για έναν ακόμη βασικό λόγο: Αν ο ΠΑΟΚ είχε το απόλυτο στα αποτελέσματα σε αυτή την προετοιμασία και με τόόσες πολλές ελλείψεις, ίσως και να περνούσε λάθος μήνυμα. Όταν ο νέος ΠΑΟΚ του Λίσι παίζει και κερδίζει συνέχεια, μπορεί και να ξεχνιόμαστε για όολα αυτά που λείπουν. Όχι! Καλώς μπήκε αυτό το γκολ και φεύγουμε από την Ολλανδία με την τελευταία γεύση της ήττας. Ο ΠΑΟΚ οφείλει σε αυτή την χρονική στιγμή να είναι στα… κόκκινα. Να είναι όλοι σε εγρήγορση 100% και με άγχος. Ναι! Να είναι όλοι αγχωμένοι για τα πρώτα ευρωπαϊκά ματς. Η ιστορία έχει δείξει ότι μία τέτοια συνθήκη ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη διαχειριστεί καλύτερα!

Και γιατί να μην είναι αγχωμένοι δηλαδή;

Η ομάδα έχει νέο προπονητή μετά από πολλά χρόνια

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών από πέρσι (Μεϊτέ-Ντεσπόντοφ) και μερικά φετινά.

Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από δύο ακόμη στόπερ, δύο ακόμη χαφ, έναν εξτρεμ, ένα φορ και… βλέπουμε. Όλοι αυτοί θα μπουν από εδώ και πέρα για να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σύνολο

Ο πρώτος Ευρωπαίος αντίπαλος θα είναι δυνατός και οι αγώνες κρίσιμοι.

Άλλη προετοιμασία τώρα

Με αυτά και μ αυτά από Δευτέρα ή Τετάρτη ο ΠΑΟΚ ξεκινάει να προετοιμάζεται για πρώτους επίσημους αγώνες, περιμένοντας τις ίδιες μέρες τέσσερις ή και πέντε ακόμη καλούς παίκτες!

Προχθές με τη Τβέντε έδειξε τον -αναμενόμενο- κορμό με Παβλένκα, Μιχαηλίδη-Ελουστόντο, Κένι-Τέιλορ, Καμαρά-Ζαφείρη, Ντέλια-Τάισον-Ζίβκοβιτς και Μύθου.

Τώρα περιμένει:

Τον Σανταμαρία στα χαφ με 250 παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα, που βεβαίως έχει να αγωνιστεί μήνες.

Έναν ακόμη χαφ που έχει εντοπιστεί και ικανοποιεί

Τον Χατζηδιάκο στα στόπερ που σήμερα-αύριο πρέπει να τελειώνει οριστικά

Τον Τάχα Άλι για τα άκρα που επίσης έκλεισε και έρχεται

Πάντα και τον Γιαννούλη

Αργότερα φορ και στόπερ

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους κλείσει, να τους δηλώσει και να τους βάλει στον κορμό του βοηθώντας ποιοτικά την ομάδα με στιγμές και καλά διαστήματα που θα φέρουν προκρίσεις; Αυτό τώρα «καίει» και βλέπουμε για μετά…

Ανάγκασε τον Παναθηναϊκό-Βούλωσε στόματα...

Πέρσι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μπέβερλι με κύριο στόχο αρχικά να στείλει το μήνυμα στην αγορά: «Εώ είμαστε και από φέτος σας φωνάζουμε ότι έχουμε τα λεφτά για τέτοιες κινήσεις». Ο Αμερικανός έπαιρνε 100 χιλιάρικα το μήνα και φυσικά στο τέλος πρωταγωνίστησε. Φέτος ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη έδειξε αποφασισμένος να φωνάξει ακόμη περισσότερο και πολύ πιο πειστικά ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση, προσέξτε… ακόμη και σε σχέση με τον παντοδύναμο Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να του παραχωρήσει τον Όσμαν! Είναι εκπληκτικό, έβλεπα προχθές το βράδυ ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού δεν το πίστευαν και όμως… Ο Δικέφαλος διπλασίασε τις αποδοχές του Τούρκου, τις πήγε στα τρία εκατομμύρια και εκείνος μετέπειτα ανάγκασε τον Γιαννακόπουλο να τον αποχαιρετήσει, με τον πρόεδρο των Πρασίνων να τονίζει ότι άλλα σχέδια είχαν για τη συνεργασία, αλλά αναγκάζονται να δεχθούν αυτή τη συνθήκη!

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ με μία μεγάλη και απόλυτα εντυπωσιακή μεταγραφή θέλει να βουλώσει στόματα… γενικώς αλλά και ειδικά σε όσους αμφισβήτησαν τη δυναμική του για τη φετινή σεζόν. Ο Δικέφαλος εντυπωσίασε όλη την μπασκετική Ευρώπη με μία κίνηση που αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί από πέρσι. Ένας ΠΑΟΚ που θέλει να πείσει με τεράστιες μεταγραφικές συμφωνίες για το πλάνο και των επόμενων ετών. Τέτοιες κινήσεις που προκαλούν πάταγο, αποτελούν πολύ μεγάλο όπλο σε αυτές τις μάχες που ξεκίνησαν.