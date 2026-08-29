Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (29/8, 20:15). Νοκ άουτ με θλάση ο Λουσέ.

Με προπόνηση που έγινε στην Τούμπα, παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ερχόμενο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε rondo, ενώ έπειτα δόθηκε έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Καμαρά , Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Ο Τομ Λουσέ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής, Κένι , Ελουστόντο , Χατζηδιάκος , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας , Γιαννούλης , Μπάμπα , Γκόμεζ , Τέιλορ , Θυμιάνης , Σανταμαρία , Ζαφείρης , Πέλκας , Τάισον , Άλι , Σορετίρε , Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Εντιαγέ , Μύθου