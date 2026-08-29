Ο ΠΑΟΚ προχωράει για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ, Ντιέγκο Κόστα, με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν κεντρικό αμυντικό με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ρωσική ομάδα, με τον 27χρονο Βραζιλιάνο στόπερ να έρχεται στην Τούμπα με τη μορφή δανεισμού και τον ΠΑΟΚ να διατηρεί οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η οψιόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη Ρωσία, έχει τοποθετηθεί στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή.

Ο Ντιέγκο Κόστα γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στη Βραζιλία, έχει ύψος 1,84 μ. και αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Σάο Πάολο και το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στη Ρωσία, όταν η Κράσνονταρ κατέβαλε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Στην πρώτη του σεζόν στη Ρωσία είχε γεμάτη παρουσία, καταγράφοντας 37 συμμετοχές και τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Κράσνονταρ έχει φτάσει τις 71 εμφανίσεις και τα τέσσερα γκολ.

Το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Ρωσίας έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο ο ΠΑΟΚ προχώρησε τις επαφές για τον δανεισμό του και την προσθήκη της οψιόν αγοράς στη συμφωνία.

Μετά την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν, ο Δικέφαλος προχωρά σε μία ακόμη σημαντική κίνηση, αυτή τη φορά για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.