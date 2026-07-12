Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τον Νίστρουπ και τη διοίκηση που πιστεύουν σ' αυτό που χτίζεται. Σειρά, όμως, έχει να κερδίσει ο οργανισμός το μεγάλο στοίχημα.

Ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με τη Γκρασχόπερ είχε ωραία εικόνα, ένταση, έβγαλε φάσεις και νίκησε άνετα 3-0 με τρεις διαφορετικούς σκόρερ.

Στη νίκη και στην εικόνα δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, όμως και θα εξηγήσουμε το γιατί. Ο Παναθηναϊκός σε πολλά φιλικά στην Ελλάδα το καλοκαίρι, με αντιπάλους ανάλογου μεγέθους της Γκρασχόπερ ή και πιο δυνατούς, πέτυχε άνετες κι επιβλητικές νίκες. Η συνέχεια, ωστόσο, από το 2010 κι έπειτα δεν ήταν αυτή που περίμεναν όλοι και η κορυφή δεν έγινε πράσινη.

Το σίγουρο είναι ότι ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, ειδικά από το καλοκαίρι του 2024, έχει ρίξει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ένα σύνολο που θα φέρει επιτέλους το πρωτάθλημα στον σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο. Νέους σε ηλικία, όπως οι Τεττέη, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ζαρουρί, Τσάπρας, Καμαρά, Ράστοντερ, Ταμπόρδα, Κάτρης και λογικά και Κρίστιανσεν. Έχει μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες, όπως οι Ντε Φράι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πένια, Τσιριβέγια, Ντέσερς. Οι Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τουμπά, επίσης έχουν πολλές παραστάσεις.

Προσθέστε έναν 38χρονο τεχνικό, τον Δανό Τζέικομπ Νίστρουπ. Έναν φιλόδοξο, «πεινασμένο» προπονητή. Ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό με τον μεγαλύτερο σύλλογο της πατρίδας του, τη Κοπεγχάγη. Άρα, γνωρίζει κι από πίεση. Μην ξεχνάμε στο ρόστερ και τον Πελίστρι. Διεθνής Ουρουγουανός, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Γιατί να μην τον κάνει κι αυτόν ο Νίστρουπ να θυμηθεί τον πραγματικό του εαυτό; Θα φανεί.

Όλα αυτά κι ενώ δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Όπως και οι αποχωρήσεις... Το σίγουρο, λοιπόν, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά από τα στοιχεία που χρειάζεται για την κατάκτηση της κορυφής. Ποιοτικό ρόστερ, ικανό και φιλόδοξο προπονητή, διοίκηση διατεθειμένη να στηρίξει το πλάνο.

Τι χρειάζεται ακόμα; Ενότητα, νίκες και διαχείριση των κρίσεων. Στην καρδιά του καλοκαιριού, στην ιστορική έδρα του τριφυλλιού, τη Λεωφόρο και μάλιστα Σαββατόβραδο, βρέθηκαν περίπου 14.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Πήγαζε υγεία, πίστη από τις εξέδρες. Από το 2010 κι έπειτα, τέτοιο κλίμα ο Παναθηναϊκός στην εξέδρα, είχε μόνο μετά το Κύπελλο του 2014 και τον ίδιο τίτλο του 2022. Την πρώτη φορά η ομάδα στο πρωτάθλημα πάλεψε. Αλλά της έλειπαν πολλά. Εντός κι εκτός γηπέδου...

Υπήρχε, όμως, ενότητα. Το 2022 ο Παναθηναϊκός με τον Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε συσπειρωμένος, ήταν μπροστά στον μαραθώνιο, αλλά στο φινάλε έγιναν πολλά για να μην έρθει ο τίτλος.

Ίδια ατμόσφαιρα, θετική αύρα, ενδεχομένως και μεγαλύτερη θετική ενέργεια σε σχέση με τα δύο καλοκαίρια που αναφέραμε, παρατηρείται τώρα. Το νέο πάντα φέρνει ενθουσιασμό. Ο κόσμος βλέπει τον Παναθηναϊκό να κάνει δυνατές μεταγραφές. Πολυδάπανες. Να παλεύει με τους ανταγωνιστές του για ποδοσφαιριστές και να επικρατεί. Αυτό θέλει ο κάθε οπαδός από την ομάδα του. Να νικάει τους αντιπάλους εντός κι εκτός, αν χρειαστεί, γηπέδου.

Φυσικά δεν πρέπει να μειώσουμε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σε έναν χρόνο περιμένει να μπει στο νέο του γήπεδο. Είναι ένα έργο που σηματοδοτεί μία νέα, πιο χρυσή, λογικά και σίγουρα πιο δυνατή οικονομικά εποχή. Όλα αυτά έχουν φέρει θετική ενέργεια στον οργανισμό.

«Το είπα την πρώτη μέρα της δικής μου παρουσίασης. Χωρίς συσπείρωση δεν γίνεται να πετύχουμε. Ο κόσμος έχει δίκιο. Και εγώ πριν ενταχθώ στην ομάδα, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, δεν ήμουν ικανοποιημένος βλέποντας ότι η ομάδα μου δεν κατακτά το πρωτάθλημα. Έχει δίκιο ο κόσμος, απλά πρέπει κι αυτός να κατανοήσει ότι χωρίς τη δική του βοήθεια και χωρίς συσπείρωση, όσο και να το θέλουμε όλοι, το πρωτάθλημα δεν θα έρθει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τον κόσμο του. Έχουμε μια νεανική ομάδα που αν το γήπεδο είναι γεμάτο, βγάζει θετική ενέργεια, οι ποδοσφαιριστές θα αποδίδουν καλύτερα. Ναι, είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν καλά και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, απλά με αυτές τις συνθήκες αυτά τα παιδιά, ειδικά οι νεαροί, θα αποδίδουν ακόμα καλύτερα, θα παίρνουν δύναμη και θα μπορέσουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου».

Αυτές οι ατάκες ανήκουν στον Στέφανο Κοτσόλη. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία μιλώντας στους απεσταλμένους των ΜΜΕ, ζήτησε συσπείρωση. Μπορεί να ακούγεται βαρετό, οι φίλοι του τριφυλλιού να μην έχουν άλλη υπομονή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η εξέδρα στη Λεωφόρο το Σάββατο με τη Γκρασχόπερς είχε θετική αύρα. Το πρώτο στοίχημα κερδήθηκε. Ή, αν προτιμάτε το πρώτο ματς.

Για να πάρει και τα υπόλοιπα και να πάει ταμείο ο Παναθηναϊκός κι όχι πάλι στον κουβά, απαιτούνται δύο σημαντικά πράγματα.

«Δική μου παράκληση είναι, επειδή θα υπάρξουν μέσα στη χρονιά κλυδωνισμοί και δύσκολες συνθήκες, εκεί είναι που πρέπει όλοι μας, και ο κόσμος μαζί, να δείξουμε ότι είμαστε μαζί και να πορευτούμε μέχρι το τέλος. Για μένα καθοριστικό για να πάρει φέτος η ΑΕΚ το πρωτάθλημα ήταν η διαχείριση που έκανε και ο οργανισμός αλλά και ο κόσμος στον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ. Θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα που θα έκανε τη χρονιά καταστροφική. Το διαχειρίστηκαν σωστά και στο τέλος πήραν το πρωτάθλημα. Οπότε δική μου παράκληση είναι ο κόσμος να είναι κοντά, όπως το κάνει ήδη με πολύ μικρά δείγματα ότι η ομάδα αλλάζει συνθήκες, εκσυγχρονίζεται, ότι οι παίκτες βελτιώνονται. Το εισπράττω από τον κόσμο ότι υπάρχει ήδη ενθουσιασμός. Να υπάρχει αυτή η στήριξη και στην αρχή, και στη διάρκεια και σίγουρα όταν θα υπάρξουν δυσκολίες».

Αυτές οι ατάκες ανήκουν πάλι στον Κοτσόλη. Τώρα υπάρχει ενθουσιασμός. Πάντα, όπως τονίσαμε το νέο φέρνει άλλον αέρα. Για να μην μολυνθεί αυτός, για να μην σκεπάσουν μαύρα σύννεφα το ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός θέλει νίκες. Άμεσα θέλει προκρίσεις. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Conference League. Δεν έχει «κανονάκι». Αν, λέμε αν, έρθει μία στραβή και μείνει η ομάδα εκτός Ευρώπης, ο ενθουσιασμός σύντομα θα μετατραπεί σε μουρμούρα. Αυτοί που τώρα είναι ταλέντα κι ένας ικανός προπονητής, θα γίνουν σε μία νύχτα... άχρηστοι. Και θα γίνει πιο δύσκολο το έργο του Νίστρουπ και στα αποδυτήρια με τη διαχείριση ενός μεγάλου ρόστερ.

Το δεύτερο στοίχημα, λοιπόν, είναι οι προκρίσεις και οι νίκες στα πρώτα ματς. Να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός, να παραμείνει η θετική ενέργεια, να κερδίζει χρόνο ο Νίστρουπ και οι παίκτες του. Για να τους εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο ο κάθε οπαδός. Να γεμίζει αυτοπεποίθηση όλος ο οργανισμός. Από τα αποδυτήρια μέχρι την εξέδρα. Αυτό είναι το δεύτερο ματς στον δρόμο προς το ταμείο...

Το τρίτο είναι αυτό που επισήμανε ο Κοτσόλης. Ότι θα έρθουν δυσκολίες. Εκτός κι αν πάει τρένο ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς στις δυσκολίες, όπως ο τεχνικός διευθυντής ζήτησε κατανόηση, έτσι και η διοίκηση πρέπει πρώτη να δείξει έμπρακτα ότι πιστεύει και στηρίζει το πλάνο. Η θεραπεία που ακολουθεί ένας οργανισμός στις δύσκολες καταστάσεις, οδηγεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην υγεία. Αν πρώτη η ΠΑΕ γκρεμίζει ό,τι χτίζει, τότε πάλι θα μείνει ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα.

Ο Νίστρουπ, παράλληλα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τεράστια αυτοπεποίθηση, είχε δηλώσει στην παρουσίασή του: «Αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορούν να έρθουν και συνεχίσουμε τη δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα είναι σαν καύσιμο».

Τώρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν πράξη. Αν γίνουν, το πρωτάθλημα δεν θ' αργήσει.

ΥΓ.: Υπάρχει μία μερίδα, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία, φίλων του Παναθηναϊκού που δεν αισιοδοξούν για τον τίτλο. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα το 2023 με τον Αλμέιδα, ενώ είχε μείνει εκτός Ευρώπης με τη λήξη της σεζόν 2021-22 και υπήρχε αναβρασμός. Το περασμένο καλοκαίρι η Ένωση είχε έξι ήττες στα playoffs. Και πήρε το πρωτάθλημα στην πρώτη σεζόν του Νίκολιτς. Γιατί να μην κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός. Σημασία έχει το πως πορεύεσαι, να σηκώνεσαι όταν πέφτεις. Ο Παναθηναϊκός είναι τόσο μεγάλος σύλλογος, που νομοτελειακά θα έρθει το πρωτάθλημα. Κι όχι μόνο ένα τα προσεχή χρόνια.

