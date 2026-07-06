Kοτσόλης: «Ο Νίστρουπ, οι μεταγραφές, η συσπείρωση και η ευλογία να είσαι στον Παναθηναϊκό»!

Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, μίλησε για όλους και για όλα στους απεσταλμένους του ελληνικού Τύπου στην Ολλανδία.

Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό μίλησε στους απεσταλμένους του ελληνικού Τύπου στην Ολλανδία, ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης.

Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού τμήματος του Τριφυλλιού αναφέρθηκε στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, στις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, στο πλάνο που υπάρχει για την ακαδημία, την στελέχωση της πρώτης ομάδας αλλά και το πως βιώνει ο ίδιος την παρουσία στην ομάδα της καρδιάς του.

Παράλληλα, ο Κοτσόλης ζήτησε συσπείρωση από τον κόσμο, ώστε όλο το κλαμο ενωμένο σαν μια γροθιά να διεκδικήσει την επιστροφή στη κορυφή.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας σεζόν. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, κάποιες μεταγραφές. Πώς βλέπεις την προετοιμασία μέχρι τώρα και πόσο ευχαριστημένος είσαι από την πορεία των μεταγραφών;

«Είμαι γενικότερα ευχαριστημένος από την επιλογή του προπονητή, την δουλειά που κάνει, τις κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι υπάρχει λίγο υπέρμετρος ενθουσιασμός για την χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά νομίζω ότι η εποχή αυτή είναι πιο πολύ για δουλειά και λιγότερο για λόγια. Νομίζω όμως ότι την δεδομένη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και από άποψη προσθηκών και από την δουλειά που γίνεται από τον προπονητή, οπότε θέλω να είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια».

Η ομάδα είναι πολλά χρόνια μακριά από το Πρωτάθλημα, όλος ο κόσμος «διψάει» για αυτό. Ποδοσφαιρικά πολλοί λένε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει ότι πάει να πάρει το Πρωτάθλημα ή ότι φτιάχνει μια ομάδα για να το διεκδικήσει;

«Καταρχήν ο κόσμος έχει δίκιο να είναι δυσαρεστημένος και να “διψάει” για το Πρωτάθλημα. Δεν είναι φυσιολογικό για έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει 16 χρόνια μακριά από τον συγκεκριμένο τίτλο. Οπότε συμμεριζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχει και τις προσδοκίες για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπατε έχουν γίνει πολλές αλλαγές, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι θα διεκδικεί τη νίκη, θα “διψάει” για τη νίκη και την επιτυχία και όπως είπα και πριν θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα».

Από τον Δεκέμβριο του 2023 η ομάδα έχει αλλάξει πολλούς προπονητές, λείπει η σταθερότητα. Οι κινήσεις οι δικές σας και του οργανισμού για να διασφαλιστεί αυτή η σταθερότητα ποιες είναι και ποιοι παράγοντες την κρίνουν;

«Νομίζω είπα και στην παρουσίαση του προπονητή, ότι κατά την διάρκεια των συζητήσεων υπήρχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που ψάχναμε. Θέλαμε έναν προπονητή νέο, φιλόδοξο, που να έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα, να έχει κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη. Και απαραίτητο προσόν να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει η ευτυχής συγκυρία η Ακαδημία μας αυτή την στιγμή να έχει κάποια παιδιά που θεωρούμε ότι έχουν πολύ μέλλον, οπότε όλα αυτά τα στοιχεία τα βρήκαμε στον προπονητή και δεν βλέπω τον λόγο να μην στηριχτεί και να μην φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς ότι ακόμα πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τον τρόπο που προπονεί και εμπνέει τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο οι προσθήκες που έγιναν ή θα γίνουν, είναι και η βελτίωση των ποδοσφαιριστών που ήδη υπήρχαν στην ομάδα. Για εμένα είναι δεδομένη η βελτίωσή τους, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό και ελκυστικό σύνολο φέτος».

Μέχρι στιγμής έχετε κάνει 5 μεταγραφές, 1 ανανέωση δανεισμού και την ενεργοποίηση της ρήτρας του Ζαρουρί. Θα ήθελα να μας πείτε για τον καθένα από αυτούς, ποια ήταν τα κριτήρια για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις μεταγραφές.

«Δεν θα ήθελα να εντρυφήσουμε τόσο πολύ για τους συγκεκριμένους λόγους που έγιναν οι προσθήκες. Εγώ θα τονίσω ότι όλες οι κινήσεις έχουν γίνει με την σύμφωνη γνώμη του προπονητή. Αυτή την στιγμή συνεργαζόμαστε άψογα, υπάρχει άριστη συνεργασία και σύμπνοια σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε, ακόμα και στην αξιολόγηση του ρόστερ που υπήρχε. Οπότε δεν θα ήθελα να αναλύσω περαιτέρω για ποιον λόγο έγινε η προσθήκη κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά».

Ποιο είναι το ιδανικό νούμερο παικτών που θέλετε με τον Νίστρουπ να έχει η ομάδα και πώς έχετε στο μυαλό σας την αναλογία ξένων - Ελλήνων;

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε το μεγάλο ρόστερ που υπήρχε πέρσι στην ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε προπονητή να το διαχειριστεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας την ευρωπαϊκή λίστα, την συνθήκη του Κυπέλλου με τον νέο κανονισμό. Έχουμε παιδιά που μπορούν να ανταποκριθούν, είναι παιδιά που τα πιστεύουμε. Μπορεί να διαφοροποιηθεί ο αριθμός αυτός για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, αλλά μια από τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει στον προπονητή και νομίζω καθιερώνεται πλέον ως γραμμή του συλλόγου είναι σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας. Στους τερματοφύλακες έχουμε τον Γείτονα, υπάρχει ο Λάβδας στην άμυνα, ο Μπινιάρης στο κέντρο και ο Νεμπής στην επίθεση. Θέλουμε να καθιερωθεί αυτό σαν πολιτική, σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένα παιδί από την Ακαδημία. Μπορεί μια φουρνιά να έχει 2 καλά εξτρέμ και να είναι 2 εξτρέμ αντί να υπάρχει χαφ. Απλά γενικότερα ο μίνιμουμ αριθμός παικτών από την Ακαδημία θέλουμε να είναι 4».

Η ευλογία να δουλεύεις στον Παναθηναϊκό

Πέραν των αγωνιστικών, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας ενός ποδοσφαιριστή που κοιτάτε όταν κάνετε επαφές μαζί του;

«Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Εγώ είμαι ευτυχισμένος γιατί για όλες τις προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είχα την δυνατότητα τους περισσότερους να τους συναντήσω από κοντά ή να κάνουμε αρκετές συζητήσεις πριν συμφωνήσουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικοί χαρακτήρες, φιλόδοξοι, θέλουν να ανήκουν σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά που θεωρώ ότι θα θυσιάσουν το “εγώ” για το καλό της ομάδας και θεωρώ ότι και τα πρώτα δείγματα στην προετοιμασία που πρέπει να περάσουν πολλές ώρες μεταξύ τους, υπό συνθήκες πίεσης και κούρασης, όλοι έχουν δείξει καλό χαρακτήρα, όλοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτά που ζητάει ο προπονητής και η ομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές είναι και καλοί χαρακτήρες».

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 5 μεταγραφές. Πόσες να περιμένουμε συνολικά; Υπάρχει κάποια προτεραιότητα για κάποια θέση τώρα; Να περιμένουμε μεταγραφές ακόμα και στα τέλη του Αυγούστου;

«Σε μια μεταγραφική περίοδο πολλές φορές μεταβάλλονται τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι προτεραιότητα αυτή την στιγμή είναι η θέση του αριστερού μπακ, αφού στο ρόστερ τώρα υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Άρα η θέση που αυτή την στιγμή επείγει να ενισχυθούμε είναι αυτή. Για τις υπόλοιπες έχουμε μπροστά μας κάποια φιλικά παιχνίδια, περιμένουμε την τελική αξιολόγηση του προπονητή για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και ανάλογα θα πράξουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, οπότε αυτό μας δίνει μια ηρεμία να μην κάνουμε βεβιασμένες κινήσεις (γιατί καμία από αυτές που κάναμε δεν ήταν βεβιασμένη) και όποια κίνηση κάνουμε να είναι κατόπιν σκέψεως και σύμφωνης γνώμης και του προπονητή».

Πώς είναι να είσαι τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό; Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου και έναν οικογενειάρχη;

«Επαγγελματικά είναι ευλογία και με τις συνθήκες που επικρατούν, με τους ανθρώπους που πρέπει να συνεργαστώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να έχω κάτι καλύτερο από την θέση που έχω αυτή την στιγμή. Προσωπικά είμαστε εγώ και η οικογένειά μου συνειδητοποιημένοι ότι για να μπορέσει αυτό που ονειρευόμαστε να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται πολλές θυσίες, πολλές εργατοώρες. Χρειάζεται καμιά φορά να δουλεύω και 20 ώρες την ημέρα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο και τόσο μεγάλη η στήριξη από την οικογένειά μου -οφείλω να το πω- που μέχρι στιγμής το διαχειρίζομαι νομίζω πολύ καλά και όλα βαίνουν με πολύ θετικό τρόπο».

Είστε ένας άνθρωπος και ένας χαρακτήρας ταπεινός. Επίσης είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Στο τέλος αυτής της πορείας, που ελπίζουμε να είναι μακρά, πώς θα ήθελε ο Στέφανος Κοτσόλης ο κόσμος να τον θυμάται ως τεχνικό διευθυντή;

«Είναι κάτι που το έλεγα και σαν ποδοσφαιριστής. Για μένα δεν έχουν σημασία ούτε οι απολαβές, ίσως ούτε οι τίτλοι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά η υστεροφημία σου. Να μπορείς να περπατάς περήφανος και να μην μπορεί κανείς να σου προσάψει το οτιδήποτε ή να σε κατηγορήσει για κάτι. Θέλω να πορευτώ έτσι και στο συγκεκριμένο πόστο και βέβαια ονειρεύομαι οι στιγμές που έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής, κατακτώντας Πρωταθλήματα, τίτλους ή κάνοντας ευρωπαϊκές πορείες να με ευλογήσει ο θεός να τις ζήσω και σαν τεχνικός διευθυντής».

Οι προσθήκες στο οργανόγραμμα και τα data

Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα. Από την διοίκηση προκύπτουν οι αποφάσεις, από την θέση του CEO, έχουν υπάρξει κι άλες θέσεις στο στελεχιακό οργανόγραμμα. Την ανθρωπογεωγραφία να μας αναλύσετε λίγο, το σκεπτικό της στελέχωσης και αν μπορείτε να μας πείτε αν έχετε εντοπίσει κάποιο άλλο κενό που πρέπει να καλυφθεί άμεσα.

«Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακές οι αλλαγές που γίνονται αυτή την στιγμή σε όλο το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Είναι όλες προς την ίδια κατεύθυνση: ο σύλλογος να λειτουργεί πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Για εμένα απαραίτητη προϋπόθεση για όσους στελεχώνουν οποιαδήποτε θέση στον σύλλογο είναι πέρα από τον χαρακτήρα να έχουν συναίσθηση ποια ομάδα υπηρετούν. Πάντοτε, σε όλη μου την πορεία, ακόμα και όταν ήμουν στην Κηφισιά, κριτήριο είναι ότι αμείβεσαι με 5 και πρέπει να έχεις διάθεση να προσφέρεις 10. Για εμένα είναι πολύ απαραίτητη αυτή η συνθήκη. Πρέπει να είναι όλοι συνειδητοποιημένοι, ότι υπηρετούν έναν μεγάλο σύλλογο και θα πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ και να δουλέψουν πάρα πολύ για να μπορέσει αυτός ο σύλλογος να βρεθεί στον δρόμο που ήταν στο παρελθόν και στις επιτυχίες που είχαμε παλιότερα».

Πόσο σημαντικά είναι τα data και πόσο πολύ θέλετε να επενδύσετε σε αυτά στην θητεία σας στον Παναθηναϊκό;

«Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γίνονται και επιπλέον κινήσεις, ήδη χρησιμοποιούνται. Από την ημέρα που ήρθα στον σύλλογο, μια από τις αλλαγές που ήθελα να κάνω είναι αυτή. Ήδη χρησιμοποιούνται data, θα γίνουν κι άλλες κινήσεις να εκσυγχρονιστεί το σκάουτινγκ της ομάδας. Νομίζω ότι βαδίζουμε στην σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα θα στελεχωθούμε και με επιπλέον πρόσωπα, αλλά πρέπει όσοι ενταχθούν να είναι στην ίδια λογική και τα data μόνα τους δεν λύνουν το πρόβλημα, σε διευκολύνουν. Το ιδανικό είναι τα data συν τον ανθρώπινο παράγοντα. Ούτε μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, ούτε μόνο τα data. Η αναλογία είναι ανάλογα την περίπτωση. Αλλά το ιδανικό είναι πάντα να χρησιμοποιείς τα data, να εισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας και μετά να παίρνεις τις αποφάσεις».

Έχει κάνει η ομάδα ήδη 5 μεταγραφές πριν τελειώσει ο Ιούνιος και έχει καλύψει τα βασικά κενά. Ξέρουμε όλοι ότι ο Στέφανος Κοτσόλης έχει την κύρια ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού, μαζί με τον προπονητή. Υπάρχουν κάποια άλλα άτομα που έχουν συνδράμει σε αυτές τις μεταγραφές, για να τους μάθει και ο κόσμος;

«Σε όλες τις κινήσεις έχουμε την αμέριστη στήριξη και βοήθεια όπου χρειαστεί του κυρίου Μπαλντίνι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον εκπρόσωπο του νομικού τμήματος, Τάκη Κέζα, γιατί έχει τύχει να δουλεύουμε και 4 και 5 η ώρα το πρωί. Αυτοί που ανέφερα είμαστε κυρίως αυτοί που παίρνουμε τις αποφάσεις, αφού έχει γίνει βέβαια μια προεργασία από το σκάουτινγκ, από τον προπονητή, τους βοηθούς. Για να γίνει η επιλογή του τερματοφύλακα, ρωτήθηκε ο προπονητής, ο προπονητής τερματοφυλάκων, οι σκάουτς, εγώ και όλοι μαζί πήραμε την απόφαση για να υπογράψει ο Ινάκι Πένια. Σύμφωνα πάντα με τα αγωνιστικά “θέλω” του προπονητή».

Ο Αλαφούζος, η ακαδημία, η υστεροφημία

Η συνεργασία σας με τον κύριο Αλαφούζο πώς είναι;

«Πάρα πολύ καλή. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που μπροστά στην ενίσχυση της ομάδας μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω πολλούς ιδιοκτήτες ομάδων να βγαίνουν δημόσια και να λένε ότι έχουν κάνει λάθη. Νομίζω ότι είναι καταλυτική η παρουσία του και οτιδήποτε ζητάμε το έχουμε άμεσα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή κι αυτός θα ανταμειφθεί και θα εισπράξει τις χαρές που πρέπει να εισπράξει. Πέρα από τις οικονομικές θυσίες, μπορώ να πω επειδή πλέον το γνωρίζω ότι θυσιάζει και άπλετο προσωπικό χρόνο».

Το σκεπτικό για φιλικά στην Λεωφόρο και επίσημα στο ΟΑΚΑ ποιο ήταν; Τι θα δώσει περισσότερο τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό;

«Για το ΟΑΚΑ ελήφθη πριν 2 μήνες ίσως και λίγο περισσότερο η απόφαση. Απλώς η Λεωφόρος είναι τώρα διαθέσιμη για αυτό το φιλικό, για αυτό πάμε εκεί. Νομίζω ότι επειδή θέλουμε η φετινή χρονιά να είναι η προεργασία για την επόμενη που θα μπούμε σε ένα μεγάλο γήπεδο (βέβαια πολύ πιο ποδοσφαιρικό) και επειδή είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα θα πηγαίνει καλά, θελήσαμε να είμαστε σε μεγαλύτερο γήπεδο. Να έρχεται όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να ενισχύει αυτή την προσπάθεια. Αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που η ομάδα έκανε πορεία πρωταθλητισμού και κατέκτησε τον τίτλο, ήταν στο ΟΑΚΑ».

Στην ομάδα οι προσωπικότητες κοινής αποδοχής από τον κόσμο δεν είναι και πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Στην δική σας περίπτωση, ο κόσμος έχει μια αίσθηση ότι αφού είναι ο Κοτσόλης εκεί όλα θα πάνε καλά. Αυτό ξελαφρώνει λίγο το βάρος που κουβαλέτε ή σας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για να μην διαψεύσετε τις προσδοκίες;

«Γενικότερα σαν άνθρωπος είμαι τελειομανής και δεν φοβάμαι τις ευθύνες. Μόνο υπερηφάνεια μπορεί να νιώθω που λαμβάνω τέτοιας αποδοχής αυτή την στιγμή που μιλάμε, γιατί στο ποδόσφαιρο αλλάζουν όλα πολύ γρήγορα. Εγώ θα πω ξανά αυτό που είπα την ημέρα που παρουσιάστηκα από την ομάδα. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα από εμένα αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι το κριτήριο για την πρόσληψή μου ήταν η ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θεωρώ ότι ήταν η παρουσία μου στην ομάδα της Κηφισιάς, στην οποία θα είμαι πάντα υπόχρεος γιατί εκεί πήρα το βήμα να ξεκινήσω αυτή την καριέρα. Νομίζω ότι η πορεία της Κηφισιάς και όσα καταφέραμε αυτά τα χρόνια ήταν το διαβατήριό μου για να πάρω αυτή την θέση. Πίεση έχεις όταν έχει πρόβλημα υγείας ένας δικός σου άνθρωπος, όταν παλεύει για την ζωή του. Τότε έχεις πίεση. Αυτή η πίεση εδώ είναι εποικοδομητική, είναι κίνητρο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δουν όλα τα παιδιά, γιατί έχουμε και πολλά νέα παιδιά. Δεν πρέπει αυτή η πίεση να τους καταβάλει, πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναμη για να πετύχουμε όλα αυτά που θέλουμε».

Αυτή την στιγμή υπάρχουν 4 παιδιά της Ακαδημίας στην προετοιμασία, συν τον Κάτρη. Είναι και ο προπονητής εναρμονισμένος με αυτό το πλάνο; Τι ακριβώς υπάρχει ως μακροπρόθεσμος στόχος; Θέλετε να στελεχώνεται η πρώτη ομάδα με παιδιά της Ακαδημίας;

«Αδιαμφισβήτητα θέλουμε. Κι εγώ προϊόν της Ακαδημίας είμαι. Το θέμα είναι να γίνεται με τις σωστές διαδικασίες. Ούτε να εκβιάζουμε καταστάσεις, ούτε να μεγαλοποιούμε πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό που πέρσι η Κ17 κατέκτησε το Πρωτάθλημα. Εγώ θα προτιμούσα τα επόμενα 5 χρόνια να μην ξαναπάρουμε Πρωτάθλημα στην Ακαδημία και να δούμε 5 παιδιά βασικούς στον Παναθηναϊκό. Νομίζω αυτή είναι και η κατεύθυνση που δίνεται στην Ακαδημία. Είναι σημαντικό βέβαια η γενιά αυτή να γαλουχηθεί κερδίζοντας τίτλους, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να φτάνουν τα παιδιά αυτά στην πρώτη ομάδα και να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν. Με τον συγκεκριμένο προπονητή και το επιτελείο του, έχουν ήδη όλοι δείξει ενδιαφέρον για την Ακαδημία. Ένας από τους βοηθούς του ήταν στην Κ18 της Δανίας, οπότε έχει τριβή με παιδιά. Έχουν όλοι δείξει ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας και θα δείτε και στην πορεία ότι θα εισηγούνται για κάποια παιδιά που διακρίνονται. Επιλέχτηκαν 4 παιδιά, αλλά να μην αδικήσουμε κι άλλα παιδιά που ξεχώρισαν στην Κ17 και την Κ19. Υπάρχουν κι άλλα παιδιά που μπορεί να δείτε μελλοντικά να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα από αυτή την γενιά. Γιατί όταν πρέπει να κάνεις μια επιλογή, 4 παίκτες, ίσως κάποιοι αδικούνται. Εδώ είμαστε, να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά να πηγαίνουν καλά και φυσικά θα τους δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν στην πρώτη ομάδα».

Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή είναι μόνο οι μεταγραφές. Υπάρχουν κι άλλα κομμάτια, ίσως και πιο σημαντικά, όπως η καθημερινότητα της ομάδας, το σκάουτινγκ. Σε ποια κομμάτια θεωρείτε ότι χρειάζεται βελτίωση;

«Είπα και πριν ότι ένα κομμάτι που σίγουρα θα ενισχυθεί η ομάδα και θα γίνουν κινήσεις για να δουλεύουμε καλύτερα είναι το σκάουτινγκ. Νομίζω στο άμεσο μέλλον θα ενημερωθείτε για κάποιες προσθήκες που θα γίνουν».

Η συσπείρωση, ο Γιάγκουσιτς και ο Βοτανικός

Επειδή ήσασταν κομμάτι της πιο δαπανηρής μεταγραφής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που εύκολα θα μπορούσε να γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix, αναφέρομαι στον Σαντίνο Αντίνο, θα μπορούσατε να κάνετε μια αναδρομή πώς ξεκίνησε, πώς κύλησε, πού κατέληξε, γιατί νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον…

«Ήταν μια πολύ δύσκολη μεταγραφή. Όταν είδε ο πρόεδρος ότι είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που πολύ δύσκολα μπορούσες να βγάλεις άκρη μαζί του επενέβη, δαπάνησε πολύ μεγάλα ποσά και έφερε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Νομίζω ότι η περσινή του εικόνα τον αδικεί, είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από αυτό που έδειξε πέρσι. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ότι ήρθε χωρίς προετοιμασία στην ουσία και μπήκε σε μια διαδικασία να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι φέτος θα δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο και θα βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα».

Πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι αυτό το καλοκαίρι με το υποχρεωτικό 3/3 για να προχωρήσει η ομάδα στην Ευρώπη και πότε πιστεύετε ότι θα δούμε στο γήπεδο τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ;

«Δυστυχώς είναι μια δύσκολη συνθήκη, τα απόνερα της περσινής σεζόν. Όταν μια σεζόν δεν πηγαίνει καλά, όλα καταλήγουν σε κακό σενάριο. Αυτό ήταν η συμμετοχή μας στο Conference League. Δεν νομίζω ότι αρμόζει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό και ότι θα πρέπει να μας ικανοποιεί η παρουσία μας σε αυτή την διοργάνωση. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την δύσκολη συνθήκε με το 3/3, να προκριθούμε στην League Phase και φυσικά να κοιτάξουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, γιατί νομίζω ότι η Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός είναι συνυφασμένες έννοιες. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του προπονητή ήταν εμφανής από το πρώτο κιόλας φιλικό. Νομίζω κι εσείς είδατε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, που πέρσι δεν τα βλέπαμε. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό ότι τα παιδιά άρχισαν ήδη να αντιλαμβάνονται τι ζητάει ο προπονητής. Ακόμα και σε ένα φιλικό με αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας προσπάθησαν να βγάλουν τα συγκεκριμένα πράγματα και το έκαναν σε πολύ μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού».

Είναι δύσκολο, αλλά προφανώς είναι υποχρέωση του Παναθηναϊκού να μπει στην League Phase του Conference League. Η στόχευση από εκεί και πέρα ευρωπαϊκά ποια είναι; Ζήσατε τον Παναθηναϊκό ως παίκτης, τώρα τον ζείτε ως τεχνικός διευθυντής. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά που λείπουν από την ομάδα και δεν έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα τόσα χρόνια και τα οποία πρέπει να αλλάξει;

«Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Θα είναι άδικο να εκφέρω άποψη για το τι γινόταν τα τελευταία χρόνια. Αυτοί που ήταν στην ομάδα έχουν καλύτερη εικόνα. Καλό θα ήταν να μην μιλάμε για το παρελθόν, απλώς να δούμε πώς θα κάνουμε το μέλλον καλύτερο. Όσον αφορά την Ευρώπη, μια λέξη πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την διάκριση. Τώρα τι σημαίνει διάκριση; Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή την στιγμή είμαστε στην φάση που πρέπει να κάνουμε 3/3. Είναι λίγο πρώιμο να πούμε τι σημαίνει διάκριση, τώρα υπάρχει μόνο ο πρώτος προκριματικός γύρος».

Είπατε πριν για υπερβάσεις της διοίκησης, που είναι προφανές ότι έχουν γίνει. Αν πούμε ότι έχετε ένα Χ μπάτζετ που διαχειρίζεστε εσείς και ο κύριος Νίστρουπ με την ευλογία της διοίκησης, στις προσεχείς μεταγραφές υπάρχει κάποια θέση που θα θέλατε να επενδύσετε το κάτι παραπάνω, να κάνετε μια μεταγραφή πιο «λαμπερή»;

«Είμαι της λογικής ότι όλες οι κινήσεις δεν πρέπει να γίνονται για να εντυπωσιάσουμε και να ικανοποιήσουμε, αλλά με το σκεπτικό να καλύψουμε τα κενά που έχει η ομάδα και να ικανοποιήσουμε τα “θέλω” του προπονητή. Συνήθως οι μεταγραφές που γίνονται για να ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την ομάδα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Οπότε το πρώτο που κοιτάμε είναι πώς θα κάνουμε την ομάδα καλύτερη. Τώρα αν είναι μια μεταγραφή “λαμπερή” ή όχι για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι θα δείξει στο γήπεδο».

Είχε πέρσι μια περιπέτεια η ομάδα με το cost control, κάτι που όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν. Αυτή την στιγμή με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί σε πλατφόρμες μεταγραφών, είναι 16.2 μείον, συν 1. Ήδη η ομάδα έχει δαπανήσει 15 εκατ. για μεταγραφές. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το cost control και πώς το αντιμετωπίζετε; Έχετε να μας πείτε κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το πότε γίνονται οι έλεγχοι; Πότε θα πρέπει να το έχουμε ξανά στο μυαλό μας για την καθημερινότητα της ομάδας;

«Είναι μια συνθήκη που απασχολεί την ομάδα έντονα, απλά θεωρώ ότι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εσωτερικά για τέτοια ζητήματα είναι καλό στην φάση που βρισκόμαστε να μην δημοσιοποιούνται. Απλά υπάρχει ξεκάθαρα η διάθεση της διοίκησης να συμβάλει τα μέγιστα για να ικανοποιηθούν όλα τα “θέλω” του προπονητή».

Εγώ θέλω να πω για έναν άλλον παίκτη που ήρθε για 5.5 εκατ. ευρώ, αναφέρομαι στον Γιάγκουσιτς, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας, δεν είχε συμμετοχή για λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα πέρσι. Φέτος όμως τον βλέπουμε στην προετοιμασία, είναι καλά και θέλω να μας πείτε αν μπορεί να είναι η χρονιά του.

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύουμε όλοι μας πάρα πολύ. Έχει στοιχεία που μπορούν να κάνουν την διαφορά στην ομάδα. Από εκεί και πέρα έγκειται και στο τι θα κάνει ο ίδιος. Είναι ένα παιδί που είναι τοπ επαγγελματίας, πολύ καλός χαρακτήρας. Χαίρομαι γιατί πέρσι ήταν λίγο πιο κλειστός, λιγότερο κοινωνικός, ενώ φέτος μοιάζει να έχει ενταχθεί, να έχει κάνει περισσότερες φιλίες και είναι πολύ καλύτερη και η ψυχολογική του κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι από την ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να δείξει τα προσόντα και την αξία του και να βοηθήσει τα μέγιστα για την επίτευξη των στόχων. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν και νομίζουμε ότι η παρουσία του φέτος θα είναι εξαιρετική».

Εκτός από τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών, έχετε κάνει μεταγραφές και στο στελεχιακό κομμάτι. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τον Δημήτρη Γκούμα και τα κριτήρια της πρόσληψής του. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ο Παναθηναϊκός έφερε κι έναν νέο προπονητή για την αποκατάσταση, έναν νέο γυμναστή, τον κύριο Δρούζα...

«Είναι γυμναστής αποκατάστασης και head of performance στο PAO LAB. Δεν φοβάμαι να το πω, γνωρίζω και τα δύο παιδιά πάρα πολύ καλά. Με τον Βασίλη Δρούζα είχαμε συνεργαστεί και στην Κηφισιά. Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος στο είδος του. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι της αποκατάστασης αλλά και στα ατομικά προγράμματα, την ατομική βελτίωση των ποδοσφαιριστών σε κομμάτια που αφορούν το γυμναστήριο. Έχει ήδη άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο του προπονητή, που επίσης κι αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Γιατί βλέπω ότι από την πρώτη ημέρα που ξεκινήσαμε την προετοιμασία δεν υπάρχει τιμ του προπονητή και τιμ της ομάδας, είναι ένα. Έχουν ήδη αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχει αρμονική συνεργασία. Ο Δημήτρης Γκούμας γνωρίζω ότι υπήρχε, εγώ τον είχα γνωρίσει ως ποδοσφαιριστής και είχαμε και πολύ καλή συνεργασία γιατί πάντα ψαχνόμουν με τα data, τις αναλύσεις. Έχει εμπειρία σαν βοηθός προπονητή, στο σκάουτινγκ, στην ανάλυση των αγώνων. Οπότε θα μας βοηθήσει κι εκείνος και είναι ένα παιδί με τεράστια όρεξη για δουλειά, ένα παιδί εμπιστοσύνης. Είμαι πολύ χαρούμενος που και οι δύο εντάχθηκαν στο οργανόγραμμα της ομάδας και είμαι βέβαιος ότι η παρουσία τους θα συμβάλει στο να πετύχουμε τους στόχους μας».

Επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κρίνονται όλα στο γήπεδο, δυστυχώς συμβαίνουν και πράγματα που ενώ μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει τα κάνει όλα τέλεια να μην του επιτρέψουν το κάτι παραπάνω. Υπάρχουν στην ομάδα τα αντισώματα για το πρώτο… φαλτσοσφύριγμα;

«Δική μας δουλειά στο αγωνιστικό είναι πως θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Έχουμε δείγμα τα τελευταία χρόνια ότι όταν μια ομάδα είναι πραγματικά καλή, ακόμα και κάποιες εξωαγωνιστικές δυσκολίες μπορεί και τις ξεπερνά. Από την δική μου πλευρά και τον ρόλο που έχω, με ενδιαφέρει πώς το αγωνιστικό τμήμα, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, θα είναι το καλύτερο αγωνιστικό τμήμα που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα. Προσωπική άποψη θα πω τώρα, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα καλύτερα ως προς την διαιτησία. Και με το VAR, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος αλλά θεωρώ πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Σαν ποδοσφαιριστής έχω βιώσει καταστάσεις που νομίζω ότι με VAR θα τις είχαμε αποφύγει. Γίνονται βήματα, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά αλλά νομίζω ότι είμαστε προς την σωστή κατεύθυνση».

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που τους διεκδικούν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μπορεί και άλλες ομάδες. Για κάποιους λόγους ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και τους παίρνει. Αναφέρομαι στον Τσάπρα, τον Καμαρά, τον Αντίνο. Πώς το κατάφερε ο Παναθηναϊκός αυτό;

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αν όντως και οι υπόλοιπες ομάδες είχαν μπει στην διεκδίκηση, με εξαίρεση τον Τριαντάφυλλο. Ακόμα και στον Τσάπρα δεν έχω κάτι χειροπιαστό να πω. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε; Εγώ προσωπικά προσεγγίζω τους ποδοσφαιριστές, τους εξηγώ το πλάνο, τον τρόπο λειτουργίας. Τι θέλω από εκείνους. Φυσικά ποια ομάδα θα εκπροσωπήσουν, τις συνθήκες. Μετά έρχεται το οικονομικό κομμάτι από την διοίκηση. Όταν αυτά τα δύο ικανοποιούν τον ποδοσφαιριστή έρχεται και η ευτυχής κατάληξη σε μια μεταγραφή. Θεωρώ ότι όταν η προσέγγιση από εμένα και τον προπονητή είναι σωστή, ακόμα και οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν. Κι αυτό είναι και ένα σημάδι για εμάς ότι παίρνουμε έναν ποδοσφαιριστή που δεν κοιτά αποκλειστικά να ικανοποιηθεί οικονομικά, αλλά ταυτίζεται με τις δικές μας φιλοδοξίες και είναι έτοιμος να υπηρετήσει το πλάνο που έχουμε».

Στις συζητήσεις που έγιναν για την επιλογή του προπονητή, το πρωταρχικό κομμάτι που για εσάς έπαιξε ρόλο ποιο ήταν, το Πρωτάθλημα; Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός φέτος παίξει φοβερή μπάλα αλλά στραβώσει κάτι και δεν το πάρει, αλλά πείσει. Αυτό είναι για εσάς πιο πάνω στην ιεραρχία για να συνεχίσει ο προπονητής;

«Αυτά που είπα πριν. Ποτέ δεν μπορείς να προσλάβεις έναν προπονητή και να του πεις ότι είσαι επιτυχημένος απλά αν πάρεις το Πρωτάθλημα. Γιατί υπήρξαν προπονητές στο παρελθόν που πήραν το Πρωτάθλημα, τους βίωσα εγώ και δεν ήταν οι καλύτεροι προπονητές που πέρασαν από την ομάδα. Θεωρώ όμως ότι από την στιγμή που πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει, το βλέπουμε και έμπρακτα στις προπονήσεις ότι έχει επιρροή στην ομάδα, δεν βλέπω τον λόγο αυτή η συνεργασία να μην πάει καλά».

Θέλω να μας πεις δύο λόγια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ένα απαραίτητο στοιχείο για να πάρει μια ομάδα Πρωτάθλημα είναι η συσπείρωση. Κι επίσης, πώς σκέφτεσαι κι ονειρεύεσαι την στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του παλάτι στον Βοτανικό;

«Το είπα την πρώτη μέρα της δικής μου παρουσίασης. Χωρίς συσπείρωση δεν γίνεται να πετύχουμε. Είπα και πριν ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Κι εγώ πριν ενταχθώ στην ομάδα, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, δεν ήμουν ικανοποιημένος βλέποντας ότι η ομάδα μου δεν κατακτά το Πρωτάθλημα. Έχει δίκιο ο κόσμος, απλά πρέπει κι αυτός να κατανοήσει ότι χωρίς την δική του βοήθεια και χωρίς συσπείρωση, όσο και να το θέλουμε όλοι το Πρωτάθλημα δεν θα έρθει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τον κόσμο του. Έχουμε μια νεανική ομάδα που αν το γήπεδο είναι γεμάτο, βγάζει θετική ενέργεια, οι ποδοσφαιριστές θα αποδίδουν καλύτερα. Ναι, είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν καλά και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, απλά με αυτές τις συνθήκες αυτά τα παιδιά, ειδικά οι νεαροί, θα αποδίδουν ακόμα καλύτερα, θα παίρνουν δύναμη και θα μπορέσουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου.

Δική μου παράκληση είναι, επειδή θα υπάρξουν μέσα στην χρονιά και κλυδωνισμοί και δύσκολες συνθήκες, εκεί είναι που πρέπει όλοι μας, και ο κόσμος μαζί, να δείξουμε ότι είμαστε μαζί και να πορευτούμε μέχρι το τέλος. Για μένα καθοριστικό για να πάρει φέτος η ΑΕΚ το Πρωτάθλημα ήταν η διαχείριση που έκανε και ο οργανισμός αλλά και ο κόσμος στον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ. Θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα που θα έκανε την χρονιά καταστροφική. Το διαχειρίστηκαν σωστά και στο τέλος πήραν το Πρωτάθλημα. Οπότε δική μου παράκληση είναι ο κόσμος να είναι κοντά, όπως το κάνει ήδη με πολύ μικρά δείγματα ότι η ομάδα αλλάζει συνθήκες, εκσυγχρονίζεται, ότι οι παίκτες βελτιώνονται. Το εισπράττω από τον κόσμο ότι υπάρχει ήδη ενθουσιασμός. Να υπάρχει αυτή η στήριξη και στην αρχή, και στην διάρκεια και σίγουρα όταν θα υπάρξουν δυσκολίες.

Κάποια στιγμή έκατσα στο τραπέζι που γίνονται οι συνεντεύξεις του προπονητή στο προπονητικό και μου άνοιξαν τα σχέδια του γηπέδου. Εγώ ανατρίχιασα και κάποια στιγμή που μου είπαν ότι κάπου εκεί θα είναι και το γραφείο μου έλεγα ότι αυτό που ζω δεν είναι αληθινό, είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται. Θα αλλάξει επίπεδο η ομάδα, θα είναι ένα από τα ομορφότερα γήπεδα της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος ότι το νέο γήπεδο θα φέρει ακόμα περισσότερες επιτυχίες και πράγματα που αυτή την στιγμή μπορεί απλά να τα ονειρευόμαστε».

Επειδή είστε επαγγελματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά είστε και άνθρωπος του Παναθηναϊκού. Από το 1 ως το 10, πόσο χαρήκατε με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς;

«Νομίζω το γνωρίζουν όλοι ότι είμαι και μπασκετικός και μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Μικρότερος πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις του Ομπράντοβιτς, είχα φίλους μέσα στην ΚΑΕ που μου το επέτρεπαν, οπότε είμαι θιασώτης της λογικής και του τρόπου λειτουργίας του. Είμαι πολύ χαρούμενος και βλέπω ότι ΠΑΕ και ΚΑΕ έχουν πλέον πολύ καλές σχέσεις και είμαι αισιόδοξος ότι και τα δύο τμήματα θα έχουν μεγάλες επιτυχίες. Και ο Ερασιτέχνης φυσικά».

Υπάρχει γνώση ποδοσφαιρική που μπορεί να λάβει κάποιος μέσα από την θεωρία και υπάρχουν γνώσεις και πράγματα που μπορείς να πάρεις από την τριβή. Τι σας δίδαξε εσάς ως τεχνικό διευθυντή η πρώτη σας χρονιά στον Παναθηναϊκό; Ποια τα μαθήματα που σας έδωσε;

«Θέλω να μιλήσω για την Κηφισιά. Ξεκινώντας από την Γ’ Εθνική είχα τριβή με τομείς που μπορεί να σας φανούν αστείοι, να μην αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να είναι σημαντικοί. Το πού θα κάνουμε προπόνηση, πότε θα κουρευτεί το γήπεδο, πότε θα κάνουν εξετάσεις αίματος τα παιδιά. Οπότε για μένα η Κηφισιά ήταν σχολείο και πανεπιστήμιο μαζί. Φτάνοντας να ενταχθώ στον Παναθηναϊκό οι απαντήσεις έρχονται αυτοματοποιημένα. Για μένα για να κατορθώσεις να έχεις επιτυχία, δεν αρκεί ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να είναι στο ίδιο μήκος κύματος και πρωταθλητές στον τομέα τους οι φροντιστές, το ιατρικό τιμ, οι εκπρόσωποι Τύπου, το μάρκετινγκ. Αυτή την στιγμή νιώθω ότι όλα αυτά τα τμήματα βαδίζουν στον ίδιο δρόμο. Αν αντιληφθώ ότι κάποιο τμήμα λειτουργεί διαφορετικά και όχι όπως θέλουμε, τότε θα παρθούν και οι αντίστοιχες αποφάσεις. Αλλά για να πετύχει μια ομάδα, πρέπει όλα αυτά τα τμήματα να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος».