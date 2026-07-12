Παναθηναϊκός: Τo επόμενο βήμα στην υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πήρε το ''οκ'' από τους Ιταλούς ειδικούς γιατρούς και αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τα ιατρικά και να υπογράψει τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό.

Στη τελική της ευθεία έχει μπει η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό. Μετά την ανατροπή των δεδομένων την Πέμπτη, την οποία αποκάλυψε το Gazzetta, το Σάββατο (11/7) ο Δανός μπακ μαζί με τους εκπροσώπους του και ανθρώπους του Τριφυλλιού βρέθηκε σε ειδικό κέντρο για τους τραυματισμούς στα γόνατα στη Βόρεια Ιταλία και πέρασε τις εξετάσεις με επιτυχία, όπως διαβάσατε το βράδυ του Σαββάτου.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Το γεγονός πως έρχεται στην χώρα μας αποτελεί, προφανώς, θετικό σημάδι, καθώς αν κάτι είχε πάει ''στραβά'', οι ''πράσινοι'' θα είχαν ενεργοποιήσει την περίπτωση του Ρικάρντο Μάνγκας και θα έκαναν πίσω στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο Κρίστιανσεν, λοιπόν, θα περάσει κι έναν δεύτερο κύκλο γενικότερων ιατρικών εξετάσεων την Δευτέρα στο ''Υγεία'' και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα υπογράψει τον δανεισμό του από την Λέστερ και θα ανακοινωθεί.