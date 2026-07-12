Παναθηναϊκός: Ωραίος στο χορτάρι, συγκλονιστικός στις κερκίδες!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα ξεχώρισε στο φιλικό του Παναθηναϊκού επί τς Γκρασχόπερ.

To πράσινο της φανέλας και η απλότητα του σχεδίου να θυμίζει τέλη δεκαετίας του 80', αρχές του 90'. Η ομάδα πάνω στο χορτάρι να καταθέτει τις βασικές αρχές του προπονητή, να φτιάχνει φάσεις, να σκοράρει τρία γκολ, να επιβάλλεται στον αντίπαλο και να σκορπά χαμόγελα, δημιουργώντας πρωταγωνιστές σε κάθε γραμμή. Ο κόσμος, 11 Ιουλίου βράδυ Σαββάτου, να γεμίζει τις κερκίδες του πιο όμορφου μέρους στον ποδοσφαιρικό κόσμο και το πέταλο να δίνει ρεσιτάλ, σε ένα από τα τελευταία πάρτι στο 160 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καλύτερο πρώτο παιχνίδι της νέας έκδοσης επί ελληνικού εδάφους, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε εύκολα την Γκρασχόπερ με 3-0, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ αλλά τούτη την εποχή το αποτέλεσμα δεν έχει καμία αξία και σημασία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Αυτό που μετρά για τον Τζέικομπ Νίστρουπ και το Τριφύλλι του είναι ο καλός βαθμός κατανόησης και εκτέλεσης του σχεδίου από τους ποδοσφαιριστές του σε λιγότερο από ένα μήνα προετοιμασίας. Στο τρίτο φιλικό, παρουσιάστηκε ξανά ένα σύνολο με συγκεκριμένα μοτίβα ανάπτυξης, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με όμορφο στο μάτι ποδόσφαιρο και ουσιαστικό στον αγωνιστικό χώρο, με πιέσεις ψηλά, με συγκεκριμένες εναλλαγές θέσεων, ένα σύνολο που είναι προφανές ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν προπονητή που δουλεύει μόλις τέσσερις εβδομάδες και μία ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ποδοσφαιρικά.

Για τα δεδομένα της εποχής ο Παναθηναϊκός είναι καλός και θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, να έχει διάρκεια, να παρουσιαστεί το ίδιο και καλύτερος στα επίσημα, περιμένοντας ακόμη τρία πολύ σημαντικά κομμάτια του παζλ της μεταγραφικής ενίσχυσης. Τον αριστερό μπακ(Κρίστιανσεν), τον κεντρικό αμυντικό και τον χαφ που θα έρθει να βάλει σφραγίδα στη μεσαία γραμμή.

Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε το μοναδικό στοιχείο που του έλειψε στο πρώτο. Την αποτελεσματικότητα. Ήταν άδικο το 0-0 για τα όσα είχε φτιάξει η ομάδα του Νίστρουπ από το 1' μέχρι και το 45'. Μία ομάδα που έφτιαξε ευκαιρίες τόσο απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, όσο και σε καταστάσεις επιθετικού τρανζίσιον, ενώ απείλησε και από στατικές φάσεις.

Σε ατομικό επίπεδο:

Ο Πένια ήταν λες και είχε μηχάνημα προπόνησης στα πόδια, στέλνοντας τις μπάλες συστημένες στους συμπαίκτες του, κατέγραψε μία φανταστική επέμβαση στη μοναδική καλή στιγμή των Ελβετών.

ήταν λες και είχε μηχάνημα προπόνησης στα πόδια, στέλνοντας τις μπάλες συστημένες στους συμπαίκτες του, κατέγραψε μία φανταστική επέμβαση στη μοναδική καλή στιγμή των Ελβετών. Ο Ντε Φράι πήρε το πρώτο του ημίχρονο, δείχνοντας το στοιχείο που τον έκανε διάσημο και χρήσιμο στο κορυφαίο επίπεδο. Τις αποφάσεις του με την μπάλα, τα drives ανάμεσα στα τρίτα του αντιπάλου, πέρα φυσικά από την βασική του δουλειά.

πήρε το πρώτο του ημίχρονο, δείχνοντας το στοιχείο που τον έκανε διάσημο και χρήσιμο στο κορυφαίο επίπεδο. Τις αποφάσεις του με την μπάλα, τα drives ανάμεσα στα τρίτα του αντιπάλου, πέρα φυσικά από την βασική του δουλειά. Ο Τσιριβέγια έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στον άξονα του κέντρου. Δεν ήταν άλλος πέρσι κι άλλος φέτος. Είναι ένας καλός χαφ σε μία ομάδα που λειτουργεί με κανόνες ποδοσφαίρου που τον ευνοούν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριακόπουλος.

έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στον άξονα του κέντρου. Δεν ήταν άλλος πέρσι κι άλλος φέτος. Είναι ένας καλός χαφ σε μία ομάδα που λειτουργεί με κανόνες ποδοσφαίρου που τον ευνοούν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριακόπουλος. Κορυφαίος για όσο αγωνίστηκε, όμως, ήταν ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς . Δοκάρι, γκολ, δημιουργία, συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι, στιγμές με την μπάλα στα πόδια, υπέροχες. Αυτό το παιδί έπαιξε πέρσι 58 λεπτά για ένα καπρίτσιο.

. Δοκάρι, γκολ, δημιουργία, συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι, στιγμές με την μπάλα στα πόδια, υπέροχες. Αυτό το παιδί έπαιξε πέρσι 58 λεπτά για ένα καπρίτσιο. Ο Ζαρουρί επιβεβαίωσε το πιο μεγάλο του ατού στα τελευταία μέτρα που είναι η εκτέλεση, ο Ταμπόρδα ήταν ξανά εκεί για να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, σκοράροντας σε όλα τα φιλικά της μέχρι τώρα προετοιμασίας.

επιβεβαίωσε το πιο μεγάλο του ατού στα τελευταία μέτρα που είναι η εκτέλεση, ο Ταμπόρδα ήταν ξανά εκεί για να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, σκοράροντας σε όλα τα φιλικά της μέχρι τώρα προετοιμασίας. Ο mvp της χθεσινής βραδιάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν οι 15.000 που έδωσαν το παρών στη Λεωφόρο. Σε έναν συνδυασμό πραγμάτων. Σε πρώτο πλάνο η ιστορικότητα της αναμέτρησης, ένα από τα τελευταία ματς στην ιστορική έδρα του συλλόγου. Σε δεύτερο, το κλίμα που η ίδια η ομάδα δημιούργησε μέσα από τα φιλικά και τον έγκαιρα εκτελεσμένο μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Αυτή η υγεία που βγάζει ο οργανισμός αυτή την εποχή, πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού για την συνέχεια...