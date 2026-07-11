Δείγμα θετικό για τον Παναθηναϊκό μπροστά σε 14000 φίλους του που βρέθηκαν στη Λεωφόρο! Με μπροστάρη τον λαμπερό Γιάγκουσιτς (γκολ και δοκάρι), το Τριφύλλι επικράτησε στο φιλικό κόντρα στη Γκρασχόπερς με 3-0. Δίχτυα βρήκαν και οι Ζαρουρί, Ταμπόρδα. Πρώτη για Ντε Φράι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Γκρασχόπερ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν, με τους Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα να σκοράρουν. Ο Κροάτης ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και ξεχώρισε με την ικανότητά του τόσο να απειλεί όσο και να φτιάχνει φάσεις για τους συμπαίκτες του.

Συγκινητική ήταν και η παρουσία του κόσμου, αφού καταμεσής του Ιουλίου μαζεύτηκαν στη Λεωφόρο 14 χιλ. φίλοι της ομάδας για να παρακολουθήσουν το φιλικό με τους Ελβετούς δημιουργώντας ωραία ατμόσφαιρα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1 έχοντας τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Ίνγκασον ενώ στα δύο άκρα οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Κοντούρης θα είναι πίσω από τον Γιάγκουσιτς. Στα δύο άκρα της επίθεσης θα είναι οι Αντίνο και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Από την άλλη ο Πέτερ Ζέιντλερ, πήγε κι εκείνος σ' ένα 4-2-3-1 κι επέλεξε τον Χάμελ κάτω από την εστία και τους Μίκουλιτς και Παλόσκι στο τέλος της άμυνας. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Στρόσκιο ενώ στο αριστερό ο Ρίσι.

Πίσω από τον Μέγερ στο κέντρο θα είναι οι Χασάν και Αμπράσι ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα είναι ο Κρασνίκι δεξιά και ο Κλεμέντ αριστερά. Μπροστά θα παίξει ο Μούτσι.

Ό,τι συνέβη στο πρώτο μέρος, το έκανε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όσο καλά θα ήθελε στο πρώτο μέρος. Είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 8ο λεπτό, όταν ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Ζαρουρί κοντρόλαρε, αλλά το σουτ του βρήκε πάνω σε σώμα αμυντικού.

Έξι λεπτά μετά ήταν ξανά ο Μαροκινός, που επέλεξε να σουτάρει από πλάγια θέση, με τη μπάλα να κοντράρει και πάλι και να απομακρύνεται.

Ακολούθησαν από μία ευκαιρία για τους Κυριακόπουλο (17') και Τεττέη (18), ο Χάμελ απέκρουσε το σουτ του πρώτου ενώ του δεύτερου κόντραρε και πέρασε ελάχιστα έξω σε κόρνερ.

Ένα λεπτό μετά ο Ζαρουρί εκτέλεσε ένα απευθείας φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε αόυτ.

Οι δύο μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού

Στο 23' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των «πρασίνων», όταν ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στον Τεττέη, που ήταν μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, ωστόσο αστόχησε από πολύ κοντά.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε τρία λεπτά μετά με το δοκάρι του Γιάγκουσιτς.

Ο Κυριακόπουλος έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Γιάγκουσιτς στα δεξιά, που μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι στον Χάμελ, έκανε το τελείωμα με το «κακό» του πόδι, το δεξί, αλλά σημάδεψε το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της ελβετικής ομάδας.

Στο 37' ο Γιάγκουσιτς είχε νέα μεγάλη στιγμή, αλλά το πλασέ του βρήκε σε τάκλιν αμυντικού σπαταλώντας στην ουσία την τελευταία καλή στιγμή του «τριφυλλιού» στο πρώτο ημίχρονο.

Γκολ με το... καλησπέρα στο δεύτερο 45λεπτο

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός βρήκε γρήγορα το γκολ που έψαχνε. Στο 48' ο Γιάγκουσιτς κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή των Ελβετών, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ξεγέλασε τον Χάμελ, που πήγε στην άλλη γωνία με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα του.

Η Γκρασχόπερ απάντησε τέσσερα λεπτά μετά, αλλά το γκολ του Κρασνίκι δεν μέτρησε ελέω οφσάιντ.

Οι πολλές αλλαγές που έγιναν στο ματς έριξαν τον ρυθμό του.

Το υπέροχο τελείωμα του Ζαρουρί και ξανά ο Ταμπόρδα

Η επόμενη φάση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 70ο λεπτό και ήταν ξανά γκολ.

Ο Τσάπρας πέρασε τη μπάλα στον Ζαρουρί μέσα στην περιοχή, εκείνος σημάδεψε στην κλειστή γωνία του Χάμελ και νίκησε τον τερματοφύλακα των Ελβετών μ' ένα πολύ ωραίο σουτ.

Στο 76' ήταν η σειρά του Τσέριν να απειλήσει, όμως ο Χάμελ του είπε «όχι».

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνεργάστηκαν ωραία, ο Σιώπης γύρισε τη μπάλα, ο Ταμπόρδα κοντρόλαρε και εκτέλεσε με άνεση για το 3-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης με το «τριφύλλι» να επικρατεί με 3-0 της Γκρασχόπερ και να κάνει το 3/3 στα φιλικά της προετοιμασίας του.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Πένια, Ίνγκασον (59' Τουμπά), Ντε Φράι (46' Κάτρης), Καλάμπρια (73' Μπινιάρης) , Κυριακόπουλος (46' Τσάπρας), Τσιριβέγια (73' Τσέριν), Κοντούρης (59' Καμαρά), Γιάγκουσιτς (59' Ταμπόρδα), Ζαρουρί (73' Παντελίδης), Αντίνο (79' Σιώπης), Τεττέη (46' Ραστόντερ)

Γκρασχόπερς: Χάμελ, Παλόσκι, Μίκουλιτς, Στρόσκιο, Ρίσι, Χασάν, Αμπράσι, Κρασνίκι, Κλεμέν, Μέγερ, Μούτσι.

Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν και οι: Ντιαμπί, Κρετί, Μπετκόμπερ, Σαχίν, Πάπιτς, Κονατέ, Τζιαντομένικο, Λι.