Η πρώτη συμμετοχή του Ντε Φράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ντεμπούτο για τον Στέφαν ντε Φράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο 32χρονος Ολλανδός στόπερ ξεκίνησε στο φιλικό με τη Γκρασχόπερ με τον Ίνγκασον στο πλευρό του.

Δείτε βίντεο με τις πρώτες του κινήσεις