Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Ο Ντε Φράι στην πρώτη του ανεπίσημη συμμετοχή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η πρώτη συμμετοχή του Ντε Φράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ντεμπούτο για τον Στέφαν ντε Φράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ο 32χρονος Ολλανδός στόπερ ξεκίνησε στο φιλικό με τη Γκρασχόπερ με τον Ίνγκασον στο πλευρό του.
Δείτε βίντεο με τις πρώτες του κινήσεις
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.