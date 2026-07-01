Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι με την πώληση του Αϊντόν Σέχου στον Παναθηναϊκό, η Χαλ γλίτωσε την αφαίρεση βαθμών στην Premier League.

Η Χαλ αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών στην Premier League και τον ξεπέρασε, λόγω του Παναθηναϊκού...

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε ρεπορτάζ του BBC. Η πώληση, μεταξύ άλλων, του νεαρού Αλβανού Αϊντόν Σέχου στο τριφύλλι, την βοήθησε να τακτοποιήσει ορισμένες υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του BBC: «Η Χαλ Σίτι απέφυγε την απειλή αφαίρεσης βαθμών στην Premier League πουλώντας τον τερματοφύλακα Ίβορ Παντούρ και τον μέσο Άιντον Σέχου λίγες ώρες πριν από την προθεσμία της Τρίτης.

Οι Τάιγκερς επέστρεψαν στην κορυφαία κατηγορία νικώντας τη Μίντλεσμπρο με 1-0 στον τελικό των πλέι οφ της Championship τον Μάιο, κερδίζοντας έσοδα περίπου 200 εκατομμυρίων λιρών.

Ωστόσο, οι κανονισμοί περί κέρδους και βιωσιμότητας (PSR) δημιούργησαν την κατάσταση όπου ένας σύλλογος που επρόκειτο να λάβει σημαντικά κεφάλαια δεν είχε άλλη επιλογή από το να πουλήσει παίκτες πριν από τη λήξη της λογιστικής περιόδου στις 30 Ιουνίου.

Το PSR της EFL περιορίζει τις ομάδες της Championship σε ζημίες 39 εκατομμυρίων λιρών σε διάστημα τριών ετών. Η Χαλ είχε υπέρβαση δαπανών περίπου 6 εκατομμυρίων λιρών για την περίοδο έως το 2025-26.

Ο σύλλογος αντιμετώπιζε την αφαίρεση έως και έξι βαθμών στην Premier League εάν δεν κατάφερνε να εξαλείψει το έλλειμμα.

Μόνο το κέρδος από τις μεταφορές μετράει για τον υπολογισμό του PSR.

Το βράδυ της Τρίτης, η Χαλ ανακοίνωσε την πώληση του τερματοφύλακα πρώτης επιλογής, Παντούρ, στην Ρέιντζερς για 6 εκατομμύρια λίρες.

Ο 26χρονος, ο οποίος κόστισε 1,5 εκατομμύριο λίρες από τη Φορτούνα Σιτάρντ τον Ιανουάριο του 2024, κέρδισε τρία από τα βραβεία παίκτη της χρονιάς του συλλόγου τη σεζόν 2024-25.

Το πρωί της Τετάρτης, η Χαλ επιβεβαίωσε ότι ο Σέχου πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό έναντι φερόμενου ποσού 2,5 εκατομμυρίων λιρών.

Η πώληση του 19χρονου, που αποκτήθηκε από τη Σάουθεντ Γιουνάιτεντ πριν από δύο χρόνια έναντι ενός μικρού ποσού, αποτελεί ουσιαστικά καθαρό κέρδος για τον υπολογισμό του PSR της Χαλ.

Ο διεθνής Αλβανός U21 δεν συμμετείχε στην πρώτη ομάδα της Χαλ και πέρασε το τέλος της περασμένης σεζόν δανεικός στη Σκάρμπορο Αθλέτικ.

Οι δύο συμφωνίες αντιστοιχούν σε κέρδος περίπου 7 εκατομμυρίων λιρών.

Η Χαλ αναμενόταν να πουλήσει τον Κάιλ Τζόζεφ στη Μίντλεσμπρο για 5 εκατομμύρια λίρες για να καλύψει το έλλειμμα, αλλά ένα πρόβλημα μεταξύ των συλλόγων σήμαινε ότι η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως.

Οι ανησυχίες για το PSR έχουν εμποδίσει τη Χαλ να κάνει νέες μεταγραφές πριν από τη νέα σεζόν.

Η μεταγραφική δραστηριότητα θα ενταθεί από την Τετάρτη, όταν ξεκινά η νέα λογιστική περίοδος.

Το PSR αντικαθίσταται από ένα νέο σύστημα που ονομάζεται αναλογία κόστους ομάδας (SCR).

Αντί να αξιολογεί τις ζημίες σε μια περίοδο τριών ετών, επιτρέπει στους συλλόγους να δαπανούν το 85% των εσόδων που παράγουν στις ομάδες τους και αξιολογείται ετησίως».