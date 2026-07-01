Αθανασίου για πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού: «Το βασικό είναι να βλέπεις ξεκάθαρες ιδέες»
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που πέτυχε δύο όμορφα γκολ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τα φετινά φιλικά του παιχνίδια επικρατώντας με 4-0 της Χέλμοντ. Ο Νίκος Αθανασίου βρίσκεται στην Ολλανδία και είδε από κοντά το παιχνίδι και στάθηκε όχι στο τελικό αποτέλεσμα αλλά στο ότι οι «πράσινοι» είχαν βασικές αρχές και ξεκάθαρες ιδέες.
Αυτό είναι και το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια ειδικά αν υπάρχει και νέος προπονητής που στην προκειμένη είναι ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Επίσης στάθηκε στην εμφάνιση του Αντίνο αλλά και του νεαρού Μπινιάρη.
☘️🗣️ Το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου από την Ολλανδία για την νίκη του Παναθηναϊκού με 4-0.#paofc pic.twitter.com/aduyeYGH2u— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 1, 2026
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