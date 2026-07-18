Ο Παναθηναϊκός είδε την προφορική συμφωνία που υπήρχε από το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) να παίρνει γραπτή μορφή και πλέον περιμένει τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στην Αθήνα.

«Σφραγίστηκε» το deal μεταξύ Παναθηναϊκού και Σαμσουνσπόρ για τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, αφού η προφορική συμφωνία που επετεύχθη το απόγευμα, πήρε και γραπτή μορφή. Κάπως έτσι οι «πράσινοι» περιμένουν τώρα τον Ολλανδό στόπερ στην Αθήνα το συντομότερο δυνατόν για να τελειώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του (ιατρικά, υπογραφή, ανακοίνωση) και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε να δουλέψει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο deal, με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου να δίνει λύσεις με τις γνωριμίες του στη γείτονα χώρα, αλλά και με το «οκ» που έδωσε για να γίνει η απαραίτητη οικονομική υπέρβαση, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη όχι απλώς να κρατάει... ζεστό τον παίκτη όλο αυτό το διάστημα, αλλά να τον έχει κάνει απόλυτο σύμμαχο του αθηναϊκού κλαμπ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός συμφώνησε να πληρώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, με το deal να προβλέπει και μπόνους που μπορούν να φτάσουν το 1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον ίδιο τον 27χρονο αθλητή, εκείνος αναμένεται να υπογράψει ένα συμβόλαιο τεσσάρων ετών, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως εκείνος θα δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα κι ας απέχει αρχικά, αφού όταν ανακοινωθεί, οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιήσουν μία από τις δύο αλλαγές που δικαιούνται να κάνουν μέχρι και 24 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι (23/07).

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