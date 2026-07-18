Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός μετά από μία δυνατή καλοκαιρινή προετοιμασία είναι έτοιμος να ξεκίνησει και επίσημα τις πρώτες του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν. Πρώτος σταθμός της φετινής ευρωπαϊκής πορείας των Πρασίνων είναι η Ουγγαρία, όπου θα αντιμετωπίσουν την Πάκσι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (18/07) και ώρα έναρξης τις 21:00. Τον αγώνα ανάλαβε να διευθύνει ο Λούκα Μπιλμπιγιά από την Βοσνία Ερζεγοβίνη, με βοηθούς του τους συμπατριώτες του Σμίλιανιτς και Πέριτς. Ο Αρμίν Κούκιτς θα είναι ο 4ος, ενώ στην αναμέτρηση δεν θα υπάρχει VAR.

Η έλλειψη του VAR οφείλεται στους κανονισμούς της UEFA, οι οποίοι δεν προβλέπουν τη χρήση του VAR για τους πρώτους τρεις προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά γήπεδα που ανήκουν σε μικρότερες ομάδες δεν διαθέτουν την υποδομή και τις τεχνικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η Ομοσπονδία ορίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή του VAR πρέπει να ξεκινά αυστηρά από τον γύρο των play-off και μετά.