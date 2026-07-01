Παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε με κάθε επισημότητα ο Αϊντόν Σέχου, ο οποίος αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός.

Μία προσθήκη με γνώμονα το μέλλον ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, αφού απέκτησε τον Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Ο 19χρονος Αλβανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τους «πρασίνους» και αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Ο 19χρονος διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σέχου γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2006. Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στην Αγγλία για λογαριασμό της Σάουθεντ, ενώ τέσσερχα χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στη Χαλ, όπου αγωνίστηκε στις ακαδημίες της έως σήμερα. Με την Κ21 της Εθνικής Αλβανίας έχει καταγράψει 10 συμμετοχές και έχει πετύχει ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αϊντόν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

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