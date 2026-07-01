Ο Παναθηναϊκός έδειξε τον τρόπο που θέλει να παίζει και με τον Σαντίνο Αντίνο να σκοράρει δύο φορές επιβλήθηκε επί της Χέλμοντ με 4-0 στο πρώτο φιλικό της φετινής προετοιμασίας. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τα πρόσωπα και η διάταξη

Στο πρώτο παιχνίδι με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Μπινιάρης, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Κάτρη στο κέντρο της άμυνας. Τσιριβέγια και Τσέριν οι δύο κεντρικοί χαφ. Δεξιός εξτρέμ ο Ταμπόρδα, αριστερός ο Ζαρουρί, επιτελικός μέσος ο Γιάγκουσιτς και σέντερ φορ ο Τεττέη στο 4-2-3-1 του Δανού προπονητή.

Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησαν οι: Τσάβες στην εστία. Κυριακόπουλος αριστερός μπακ, Τσάπρας δεξιός, Τουμπά και Ίνγκασον οι στόπερ. Καμαρά, Σιώπης, Κοντούρης η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Αντίνο αριστερός εξτρέμ, Ταμπόρδα δεξιός και σέντερ φορ ο Παντελίδης. Στο 68' ο Μπινιάρης ξαναμπήκε ως δεξιός εξτρέμ ενώ θέση στην άμυνα πήρε και ο Λάβδας.

Ξεκάθαρες βασικές αρχές

Απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας μετά από δύο εβδομάδες σκληρής προπόνησης το 2-0 στο δεκάλεπτο ελάχιστη σημασία έχει για αυτή την εποχή. Τα δύο εξαιρετικά χτυπήματα του Τσέριν έφεραν το 1-0 του Ταμπόρδα στο 6' μετά από φάση διαρκείας ενώ στο 9' ο Σλοβένος χαφ έστειλε την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Τεττέη για το 2-0.

Το σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να υπάρχουν βασικές αρχές. Αυτές εμφανίστηκαν. Προφανώς όχι σε ένα τοπ επίπεδο, πράγμα που θέλει χρόνο αλλά ήταν εκεί. Το Τριφύλλι προσπαθούσε με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να δημιουργήσει, είχε απόλυτα ενεργό τον κίπερ στην ανάπτυξη, έφτιαχνε συνεργασίες ψηλά στο γήπεδο με διάφορες εναλλαγές θέσεων και πρέσαρε ψηλά τον αντίπαλο είτε με highpress είτε σε ένα μεσαίο-υψηλό μπλοκ ενώ πάντα ήταν εμφανής η προσπάθεια για άμεση επανάκτηση της μπάλας.

Καλός Αντίνο, ανεπίσημο ντεμπούτο για τρεις και εύκολη νίκη

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έχοντας αλλάξει κατά τα 9/11 την ενδεκάδα του, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 60'. Στο 67' ο Ταμπόρδα μετά από... χορευτικό μέσα στην περιοχή σούταρε άουτ και στο 73' ήρθε το τρίτο γκολ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής του Αντίνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ ήταν καλός και απείλησε εκ νέου στο 78' με τον αντίπαλο κίπερ να απομακρύνει τον κίνδυνο. Τελικά με πολύ ωραίο σουτ βρήκε και δεύτερο προσωπικό στο 84, διαμορφώνοντας το 4-0.

Ο Καμαρά, ο Τσάβες και ο Τσάπρας έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους. Ο πρώτος ξεχώρισε για την απλότητα των κινήσεών του και τον τρόπο που διάβαζε τις καταστάσεις στη μεσαία γραμμή, ο Αργεντινός κίπερ είχε μια εύκολη επέμβαση ενώ ο Έλληνας μπακ ήταν θετικός.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού:

Πένια (46’ Τσάβες), Μπινιάρης (46’ Κυριακόπουλος), Τουμπά, Κάτρης (46’ Ίνγκασον), Καλάμπρια (46’ Τσάπρας), Τσιριβέγια (46’ Σιώπης), Τσέριν (46’ Καμαρά), Γιάγκουσιτς (46’ Κοντούρης), Ζαρουρί (46’ Αντίνο), Ταμπόρδα, Τετέι (46’ Παντελίδης).

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!