Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Πάκσι - Θεραπεία για Καλάμπρια και Ίνγκασον

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ουγγρική Πάκσι, με τους τραυματίες Καλάμπρια και Ίνγκασον να ακολουθούν τη θεραπεία τους

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε φουλ ρυθμούς την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την Πάκσι την Πέμπτη (23/07) στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων.

Το πρόγραμμα της σημερινής (18/07) προπόνησης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και το τεχνικό επιτελείο να δουλεύουν τόσο στον τομέα της τακτικής όσο και στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και ασκήσεις ενεργοποίησης, ανεβάζοντας σταδιακά την ένταση, πριν περάσουν σε rondo. Στο συγκεκριμένο κομμάτι δόθηκε έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, στις σωστές τοποθετήσεις και στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης με τελειώματα. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην ανάπτυξη των επιθέσεων και στην ολοκλήρωση των φάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης αφιερώθηκε στην τακτική, με τον Νίστρουπ να δουλεύει πάνω στις αγωνιστικές αρχές που θέλει να εφαρμόζει η ομάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών και στη συνοχή της ομάδας στις διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού.

Ακολούθως, οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με υψηλό ρυθμό και ένταση. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, σε ένα απαιτητικό φινάλε του δίωρου προγράμματος. Από την άλλη, οι τραυματίες Καλάμπρια και Ίνγκασον ακολούθησαν το πρόγραμμα θεραπεία τους, με την κατάσταση τους να επανεξετάζεται καθημερινά.