Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε πως ο Τάσος Θέος ανέλαβε χρέη Τεχνικού διευθυντή, ενώ ο Δημήτρης Κοθρούλας είναι πλέον Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμηματος.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Παναιτωλικό και με την επισημοποίηση της παραμονής του Γιάννη Αναστασίου και την παρουσίαση του επιτελείου του άρχισαν οι ανακοινώσεις για τη διαμόρφωση της ομάδας της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν δυο εσωτερικές ανακατατάξεις.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Θέος είναι πλέον ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, προερχόμενος από μια διετία που είχε τον ίδιο ρόλο στην ακαδημία, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν βοηθός του Αναστασίου. Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κοθρούλας από οργανωτικός διευθυντής της ΠΑΕ έγινε Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό και την οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικών θεμάτων.

Με αυτές τις δυο κινήσεις ο Τίτορμος αντικαθιστά εσωτερικά στο οργανόγραμμα τις δυο σημαντικές αποχωρήσεις, του τεχνικού διευθυντή και σημαίας της ομάδας Μάκη Μπελεβώνη και του Team Manager Μάρκο Μαρκόβσκι, ο οποίος συνεχίζει στην Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ανακοινώνεται ότι ο Αναστάσιος Θέος, προπονητής με δίπλωμα UEFA Pro, με θητεία σε ομάδες Υποδομής του Άρη (Κ17, Κ20, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα) και του Ολυμπιακού (Κ15, Κ16, Κ17 κατακτώντας τρία πρωταθλήματα), καθώς επίσης προπονητής της Εθνικής ομάδας Παίδων και της Εθνικής ομάδας Νέων, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Euro 2023, τεχνικός διευθυντής των τμημάτων Υποδομής του Παναιτωλικού από το καλοκαίρι του 2024, αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, έχοντας την ευθύνη του τεχνικού και αγωνιστικού σχεδιασμού της επαγγελματικής ομάδας και των τμημάτων υποδομής.

Ο Δημήτρης Κοθρούλας, Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου – κάτοχος του Διπλώματος Τεχνικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, καθώς και του προπονητικού διπλώματος UEFA C, ο οποίος από το 2018 κατέχει τη θέση του οργανωτικού διευθυντή της ΠΑΕ, αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας την ευθύνη της συνολικής οργάνωσης και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικών θεμάτων».