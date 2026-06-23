Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Αναστασίου και το επιτελείο του

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Αναστασίου και το επιτελείο του

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Αναστασίου και το επιτελείο του

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Ο Παναιτωλικός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου και έκανε γνωστό το επιτελείο του.

Όπως είχαμε αναφέρει πριν από περίπου ένα μήνα ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι ο προπονητής του Παναιτωλικού για ακόμα μια σεζόν. Πλέον η συμφωνία για νέο μονοετές συμβόλαιο πήρε επίσημη μορφή, καθώς «έπεσαν» οι υπογραφές και έχουμε την ανακοίνωση από πλευράς κλαμπ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:

Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου

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Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers

 

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας

Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος

Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας

Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας».

     

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