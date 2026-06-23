Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Αναστασίου και το επιτελείο του
Όπως είχαμε αναφέρει πριν από περίπου ένα μήνα ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι ο προπονητής του Παναιτωλικού για ακόμα μια σεζόν. Πλέον η συμφωνία για νέο μονοετές συμβόλαιο πήρε επίσημη μορφή, καθώς «έπεσαν» οι υπογραφές και έχουμε την ανακοίνωση από πλευράς κλαμπ.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού
«Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:
Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου
Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος
Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας
Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.