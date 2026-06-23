Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, o Μάρκο Μαρκόβσκι μετά την αποχώρηση του από τον Παναιτωλικό επέστρεψε στην Athens Kallithea, σε κομβικό διοικητικό πόστο.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Μάρκο Μαρκόβσκι θα επέστρεφε στην Athens Kallithea σε διοικητικό πόστο και πλέον είναι επίσημο. Όπως ανακοίνωσε το κλαμπ της Αττικής ο Σέρβος άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας αναλαμβάνει χρέη τόσο Team Manager, όσο και τεχνικού διευθυντή, σε ένα νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως ποδοσφαιρικό στέλεχος.

Μετά από μια τριετία ως Team Manager του Παναιτωλικού ο Μαρκόβσκι θα «υπηρετήσει» ξανά την ομάδα που τον έφερε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2008 και μάλιστα θα έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια τους συλλόγου της Καλλιθέας να «χτυπήσει» την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Marko Markovski αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και team manager.

Ο Markovski, 40 ετών, εργάστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν ως team manager στον Παναιτωλικό στη Super League, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023.

Γεννημένος στο Βελιγράδι, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις Zemun και Partizan, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλλιθέας σε ηλικία 22 ετών τον Ιανουάριο 2008. Στα επόμενα 16 χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά γήπεδα, ο Markovski κατέγραψε συνολικά 177 συμμετοχές και 38 γκολ στη Super League, καθώς και 175 συμμετοχές και 68 γκολ στη Super League 2, αγωνιζόμενος με τις φανέλες της Καλλιθέας, της Δόξας Δράμας, της Ξάνθης, της Κέρκυρας, του Παναιτωλικού, του Λεβαδειακού, του Απόλλωνα Σμύρνης και της Καλαμάτας. Την περίοδο 2013-2014 αγωνίστηκε εκτός Ελλάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα Μολδαβίας με τη Sheriff.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναιτωλικό, ο Markovski απέκτησε δίπλωμα UEFA B.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο Markovski αναλαμβάνει στην Athens Kallithea FC τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2025 ο Michaël Pereira, καθώς και τον ρόλο του team manager, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2026 ο Γεώργιος Αλεξόπουλος.

Καλωσήρθες, Marko».