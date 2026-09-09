Αναστασίου: «Ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε»

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, έδωσε το στίγμα του ως προς την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά το τι είπε ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου:

Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Όταν παίζεις στο ΟΑΚΑ απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό με ποιότητα και πληρότητα σε όλες τις θέσεις, με πολλές επιλογές, δεν ακούγεται εύκολο. Εμείς θα πάμε στο παιχνίδι με σκοπό να κοιτάξουμε να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κοιτάξουμε οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Μας αρέσει, μας προκαλεί, θέλουμε να δούμε τα όριά μας και τις δυνατότητές μας».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει ο Παναιτωλικός: «Πολλά πρέπει να βελτιώσουμε. Πολλά παιδιά δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο, έρχονται όμως, δουλεύουν. Το κυριότερο θα είναι να μη δώσουμε χώρο στον Παναθηναϊκό και τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά. Έχει πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς και γρήγορους. Αν εμείς μεγαλώσουμε το γήπεδο θα το κάνουμε εύκολο για αυτούς. Πρέπει σίγουρα να το αποφύγουμε και να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας».

Για το εάν φοβάται πως η ομάδα μπορεί να επαναπαυθεί μετά το απόλυτο στις πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος: «Ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, δε μπορούμε να επαναπαυτούμε από την 3η αγωνιστική. Ο αγώνας θέλει προσπάθεια, θα κοιτάξουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει μέσα στο γήπεδο».

Για το ότι ο Παναιτωλικός παίζει ντέρμπι… κορυφής: «Έτσι όπως φαίνεται, βαθμολογικά, είναι ντέρμπι κορυφής, υπάρχει ενδιαφέρον».

Για το τι έχει αλλάξει φέτος: «Το κυριότερο είναι ότι είμαστε πιο μονταρισμένοι. Αμυντικά έχουμε βελτιωθεί, δείτε συγκριτικά τα αποτελέσματα με τις ίδιες ομάδες πέρυσι, τα γκολ που δεχθήκαμε. Έχει αλλάξει πολύ φέτος η πίστη. Θέλουμε να είμαστε πιο επιθετικοί και αποτελεσματικοί. Σε αυτό το σημείο έχουμε βελτιωθεί. Στα πρώτα παιχνίδι τα 8/11 της ομάδας είναι οι ίδιοι με πέρυσι, δεν έχει φοβερές αλλαγές. Γίνεται σταδιακή ένταξη των νέων αποκτημάτων. Προσπαθούν από την πρώτη μέρα να κάνουν αυτά που έχουμε δουλέψει, να υπάρχει συνέπεια. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στα παιδιά. Ο κόσμος πιστεύει αυτή την ομάδα γιατί τα παιδιά δείξανε ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ο κόσμος να συνεχίσει να στηρίζει και εμείς από μεριάς μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι αλληλένδετα. Έχω πει επανειλημμένα όταν ομάδα και κόσμος είναι ένα, ο Παναιτωλικός μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα».

Για το κατά πόσον η επιδραστικότητα των αλλαγών που έχει κάνει στα πρώτα ματς έτυχε ή πέτυχε: «Δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις τι έχεις και ξέρεις τι μπορείς να πάρεις. Σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις επιλογές, να προσαρμόσεις και να αποδόσεις. Έχουμε παίκτες που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε. Δουλεύουν και είναι σε καλό στάδιο. Αυτό μας επιτρέπει σε πολλά παιχνίδια να μπαίνουν σε στιγμές που πρέπει, να δίνουν διαφορετικότητα στην ομάδα και να γίνεται καλύτερη».