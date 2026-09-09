Superleague: Με Ιταλό διαιτητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Η 4η αγωνιστική της Superleague έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σαββατοκύριακο (12-13/9) και το ενδιαφέρον φυσικά βρίσκεται στο πρώτο -φετινό- ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας.
Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές των αναμετρήσεων, με τον Ιταλό Αντρέα Κολόμπο να είναι ο «άρχων» του εν λόγω ντέρμπι, έχοντας για βοηθούς του τους Τζουσέπε Περότι, Τζόρτζιο Περέτι, 4ο τον Μιχαήλ Ματσούκα και VAR τον Μάρκο Ντι Μπέλο. Ο 35χρονος ανήκει στην 1η κατηγορία της UEFA και έχει έρθει στην Ελλάδα τα δυο προηγούμενα χρόνια σφυρίζοντας αναμετρήσεις Ολυμπιακού - ΑΕΚ για τα Playoffs.
Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Βασίλης Φωτιάς την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης» και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης το ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά:
- Ολυμπιακός - ΟΦΗ (12/9, 19:00): Φωτιάς (Μεϊντάνας, Πετρόπουλος, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας)
- Ηρακλής - Ατρόμητος (12/9, 21:00): Κατόπης (Κλεετσάνης, Αρμακόλας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)
- Καλαμάτα - Βόλος (13/9, 18:00) : Φίτσας (Κωνσταντίνου, Φραγκιαδάκης, 4ος Βεργέτης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)
- Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ (13/9, 19:00): Παπαπέτρου (Παπαδάκης, Πάτρας, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)
- Κηφισιά - Λεβαδειακός (13/9, 21:00): Τσέτσιλας (Κορωνάς, Οικονόμου, 4ος Τζήλος, VAR: Πολυχρόνης, Πουλικίδης)
- ΠΑΟΚ - Άρης (13/9, 21:00): Κολόμπο (Περότι, Περέτι, 4ος Ματσούκας, VAR: Ντι Μπέλο, Πετσούτο)
- Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (13/9, 21:30): Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)
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