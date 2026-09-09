Ο Ιταλός διαιτητής Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε για να σφυρίξει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη (13/9). Δείτε τους διαιτητές της 4ης αγωνιστικής.

Η 4η αγωνιστική της Superleague έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σαββατοκύριακο (12-13/9) και το ενδιαφέρον φυσικά βρίσκεται στο πρώτο -φετινό- ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας.

Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές των αναμετρήσεων, με τον Ιταλό Αντρέα Κολόμπο να είναι ο «άρχων» του εν λόγω ντέρμπι, έχοντας για βοηθούς του τους Τζουσέπε Περότι, Τζόρτζιο Περέτι, 4ο τον Μιχαήλ Ματσούκα και VAR τον Μάρκο Ντι Μπέλο. Ο 35χρονος ανήκει στην 1η κατηγορία της UEFA και έχει έρθει στην Ελλάδα τα δυο προηγούμενα χρόνια σφυρίζοντας αναμετρήσεις Ολυμπιακού - ΑΕΚ για τα Playoffs.

Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Βασίλης Φωτιάς την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης» και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης το ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά: