Ο Μάκης Μπελεβώνης αποχώρησε παίρνοντας μαζί του ένα... τσουβάλι κυανοκίτρινα παράσημα και το Gazzetta γράφει για τον άνθρωπο – σημαία του Παναιτωλικού!

Ηταν τον περασμένο Μάρτιο, στις 9 του «γδάρτη μήνα», μέρα σημαδιακή για τον κόσμο του Παναιτωλικού που μέσω του Gazzetta ο εμβληματικός αρχηγός του «αιωνόβιου» Τίτορμου, Μάκης Μπελεβώνης φρόντισε να κάνει ένα γενναίο «ταμείο καριέρας». Με αφορμή την «κυανοκίτρινη» τούρτα με τα 100 κεράκια έφερε στη μνήμη του όλα τα σκαλοπάτια που ανέβηκε στη... μισή ζωή που πέρασε στον Παναιτωλικό.

Ως παιδάκι στην εξέδρα, ως παιδάκι στις ακαδημίες, ως ποδοσφαιριστής νέος αλλά και έμπειρος, ως γενικός αρχηγός, ως τεχνικός διευθυντής. Με τους Αγρινιώτες να έχουν ανανεώσει άλλη μια χρονιά (14η) το voucher παραμονής στα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες, ο Μάκης Μπελεβώνης το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (3/6) έριξε τη... βόμβα. Μπορεί και όχι.

Με μια ευχαριστήρια ανακοίνωση από το site της ΠΑΕ έγινε γνωστή η απόφασή του να αποχωρήσει από το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Είδηση που σόκαρε τους φίλους του Παναιτωλικού, όπως φάνηκε κι από τις εκατοντάδες αντιδράσεις στα social, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά την άρρηκτη σχέση που είχε σφυρηλατηθεί επί δεκαετίες ανάμεσα στον κόσμο και τον «δικό τους Μάκη». Σε αυτόν που δεν άκουγε ούτε στο «γενικέ», ούτε στο «τεχνικέ», αλλά γύριζε και γυρίζει πάντα στο «αρχηγέ»!

Από το μακρινό 1991 που φόρεσε τα «κυανοκίτρινα» ουσιαστικά δεν τα έβγαλε ποτέ. Ακόμη και τα χρόνια που το... μεροκάματο έβγαινε στην Καλαμάτα ή τον ΟΦΗ, ο Τίτορμος πάντα είχε τη δική του θέση στο μέρος της καρδιάς και πάντα υπήρχε εκείνη η γλυκιά προσμονής της επιστροφής στα... άγια χώματα της Προυσιωτίσσης! Όπως και έγινε. Επέστρεψε όταν ο σύλλογος ήταν στα ζόρια της Γ΄ εθνικής, έφτασε μαζί του μέχρι τα σαλόνια της Superleague, μπήκε σε αυτά με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο και μετά... παραμέρισε.

Πάντα όμως στις υπηρεσίες του «μυθικού γίγαντα με τον βράχο». Από όποιο πόστο κι αν χρειάστηκε. Ακόμη κι από αυτό του πατέρα που καμάρωσε τον γιο του να βάζει γκολ – τρίποντο με την φανέλα του Παναιτωλικού. Πανταχού παρών! Είτε δίπλα από τον πάγκο, είτε στα αποδυτήρια, είτε στα... ορεινά της εξέδρας. Σε Κυριακές και αργίες. Νύχτα και μέρα. Καλοκαίρια και χειμώνες. Στο «κλουβί», στο Emileon, στο Καρπενήσι, στα ξενοδοχεία όλης της Ελλάδας, όπου χτυπούσε η καρδιά του Παναιτωλικού ο στρατιώτης Μάκης φώναζε παρών. Σε χαρές και σε λύπες. Μπορεί οι δεύτερες να ήταν και περισσότερες. Μπορεί οι δύσκολες στιγμές να ήταν... θηλιά στον λαιμό. Όμως πάντα στο τέλος η λύση βρίσκονταν.

Ακόμη και όταν όλα έδειχναν «μαύρα» για τον Παναιτωλικό, όταν η ομάδα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, η αρχηγική αισιοδοξία, αλλά κυρίως οι «εντός των τειχών» ομιλίες ήταν αυτές που... τραβούσαν το καρό από τη λάσπη. Όλα αυτά τα χρόνια είτε ως συμπαίκτης, είτε με ρόλο στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, συνεργάστηκε με δεκάδες παίκτες που φόρεσαν την «κιτρινομπλέ» φανέλα με τον Τίτορμο. Οι καρδιές, τα like, τα ωραία μηνύματα στα social media από πολλούς από αυτούς κάτω από την δική του ανάρτηση για την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό ήταν ένα από τα πολλά παράσημα που δεν καρφιτσώνονται σε κάποιο σακάκι, αλλά μένουν χαραγμένα στη μνήμη. Αυτό το αποτύπωμα που ανέφερε και ο ίδιος στο Instagram.

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν κύκλοι που ολοκληρώνονται. Τέτοιος είναι κι αυτός ο μεγάλος κύκλος που έκανε ο Μάκης Μπελεβώνης στον Παναιτωλικό. Αν ολοκληρώθηκε; Προς το παρόν ναι. Ποιος όμως μπορεί να βάλει οριστική τελεία σε μια σχέση ζωής που ξεκίνησε ανάμεσα σε μια ομάδα και ένα μικρό παιδάκι που τα πόδια του κρέμονταν από τα κάγκελα του γηπέδου στριμωγμένος για να δει έναν αγώνα;