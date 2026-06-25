Ο Παναιτωλικός έχει κυκλώσει την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ Μαχάλα Οπόκου που αγωνίζεται στο MLS με την Μόντρεαλ.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναιτωλικού έχει αρχίσει να παίρνει μπρος, με την ομάδα να ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις ώστε να ξεκινήσει να κλείνει τις... τρύπες του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει ανέβει στην κορυφή της λίστα για τα άκρα της επίθεσης, είναι ο Μαχάλα Οπόκου, με τον οποίο η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει ήδη επαφές για την απόκτηση του.

Τον ερχόμενο Δεκέμβρη θα μείνει ελεύθερος καθώς δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης που έχει στο συμβόλαιο του έχοντας 49 συμμετοχές με 7 γκολ και 4 ασίστ τα τελευταία 2,5 χρόνια ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την LAFC με 79 παιχνίδια και απολογισμό 13 γκολ και 9 ασίστ.

Παράλληλα ο 24χρονος εξτρέμ είναι διεθνής με την Γκάνα και όσον αφορά τον Παναιτωλικό, δεδομενα θα αποκτηθούν δυο ακραίοι επιθετικοί και ισάριθμοι φορ. Μέχρι στιγμής κλεισμένος ειναι ο Ξενόπουλος της Κηφισιάς, την περίπτωση του οποίου διαβάσατε στο gazzetta, ενώ παράλληλα υπάρχουν επαφές και με άλλους ποδοσφαιριστές στις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση ο Τίτορμος.