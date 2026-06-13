Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κομβικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του Παναιτωλικού, όντας απόλυτα ενεργός στο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο οποίος προχωράει.

Ο Παναιτωλικός αφήνει πίσω του τη σεζόν των 100 χρόνων και μπαίνει σε ρυθμούς «χτισίματος» της ομάδας της επόμενης σεζόν, η οποία θα βρει το κλαμπ χωρίς τους Μάκη Μπελεβώνη και Μάρκο Μαρκόβσκι, οι οποίοι είχαν βασικό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως ο προγραμματισμός της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς δεν προχωράει.

Σε αυτόν σημαίνοντα ρόλο έχει ο Γιάννης Αναστασίου, o οποίος συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία του Τίτορμου και το μόνο που απομένει είναι το καθαρά τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης. Από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει τεχνικό διευθυντή ή Team Manager και μένει να ξεκαθαρίσει το οργανόγραμμα της επόμενης ημέρας ο προπονητής της είναι αυτός που καλείται να εξετάσει απευθείας τις περιπτώσεις που εντοπίζει το τμήμα scouting της ομάδας.

Ο «οργανισμός» δεν... κοιμάται και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως το κλαμπ είναι ενεργό στο μεταγραφικό παζάρι. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ήδη κλεισμένος ο Βασίλης Ξενόπουλος, περίπτωση του οποίου είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ενώ γίνονται προσπάθειες και για τα υπόλοιπα κενά, καθώς δεδομένα ο Παναιτωλικός θα πάει σε αρκετές κινήσεις.

Με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης του Χρίστου Σιέλη, για τον οποίο η ομάδα είναι αρκετά «ζεστή» στο παιχνίδι της απόκτησης του, θα κριθεί εάν θα γίνουν μια ή δυο κινήσεις στα στόπερ, στην επίθεση (από την οποία θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις) θα αποκτηθούν δυο φορ και ισάριθμοι εξτρέμ, ενώ σημαντικό make over θα γίνει στη μεσαία γραμμή.

Ανεξάρτητα από την υπόθεση του Αλεξάντρου Ματσάν, για την οποία είναι πιθανό να έχουμε εξέλιξη εντός των επόμενων 48 ωρών, θα γίνουν δύο μεταγραφές, καθώς έχει προκύψει και η αποχώρηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη με προορισμό τον ΟΦΗ. Για το κενό του αναντικατάστατου «6αριου» στην ομάδα της περασμένης σεζόν υπάρχει στη λίστα και έχει ξεχωρίσει η περίπτωση του Λούκας Γκργκιτς.

Πρόκειται για 30χρονο πολύπειρο Αυστριακό χαφ, ύψους 1,83μ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ραπίντ Βιέννης και το προφίλ του είναι συμβατό με του Κρητικού χαφ. Ο έμπειρος μέσος προέρχεται από σεζόν με 26 εμφανίσεις, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε ΛΑΣΚ και Χάιντουκ Σπλιτ.

Όπως αναφέραμε, στα χαφ θα γίνει διπλή κίνηση και μια άλλη περίπτωση που έχει προταθεί είναι αυτή του Βασίλη Σουρλή. Ο Έλληνας χαφ έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet, έχει τεθεί στα υπόψιν των ιθυνόντων, δίχως να έχει γίνει κάποια παραπάνω κίνηση. Φυσικά, το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο και οι Αγρινιώτες έχουν σκοπό να αποκτήσουν γηγενείς ποδοσφαιριστές

Παράλληλα, σε τελικό στάδιο είναι η οριστικοποίηση του επιτελείου του Γιάννη Αναστασίου, στο οποίο θα παραμείνουν οι Λαγκαδίτης, Θέος, Μπαρτζώκας και Τσάτσος, ενώ θα προστεθεί ο Βαγγέλης Μπέκας, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν στην Κηφισιά.

Περισσότερες εξελίξεις αναμένονται σύντομα, καθώς στα τέλη του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Emileon η προετοιμασία της ομάδας.