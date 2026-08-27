Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Superleague 2026-27.

Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γνωστοποίησε η ΚΕΔ το πρωί της Πέμπτης (27/8).

Ο Τζήλος θα σφυρίξει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο Πολυχρόνης το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Παναθηναϊκος θα διευθύνει ο Βεργέτης και το ματς Κηφισιά-ΑΕΚ ο Φωτιάς.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/8)

Βόλος-Ηρακλής (19:30): Τσιμεντερίδης (Κορωνάς, Μπαλιάκας, 4ος Κατοίκος, VAR: Μόσχου, Κατσικογιάννης)

Παναιτωλικός-Καλαμάτα (21:30): Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Παπαδοπούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Μέγας)

Κυριακή 30/8

Άρης-ΟΦΗ (19:30): Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Ψύλλος, 4ος Φίτσας, VAR: Κουκουλάς, Πουλικίδης)

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (20:15): Τζήλος (Στάικος, Οικονόμου, 4ος Νταούλας, VAR: Ματσούκας, Αντωνίου)

Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός (21:00): Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Μόσχου)

Κηφισιά-ΑΕΚ (21:00): Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)