Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League
Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γνωστοποίησε η ΚΕΔ το πρωί της Πέμπτης (27/8).
Ο Τζήλος θα σφυρίξει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο Πολυχρόνης το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.
Την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Παναθηναϊκος θα διευθύνει ο Βεργέτης και το ματς Κηφισιά-ΑΕΚ ο Φωτιάς.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο (29/8)
Βόλος-Ηρακλής (19:30): Τσιμεντερίδης (Κορωνάς, Μπαλιάκας, 4ος Κατοίκος, VAR: Μόσχου, Κατσικογιάννης)
Παναιτωλικός-Καλαμάτα (21:30): Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Παπαδοπούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Μέγας)
Κυριακή 30/8
Άρης-ΟΦΗ (19:30): Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Ψύλλος, 4ος Φίτσας, VAR: Κουκουλάς, Πουλικίδης)
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (20:15): Τζήλος (Στάικος, Οικονόμου, 4ος Νταούλας, VAR: Ματσούκας, Αντωνίου)
Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός (21:00): Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Μόσχου)
Κηφισιά-ΑΕΚ (21:00): Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)
Δευτέρα 31/8
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός (19:30): Βεργέτης (Φωτόπουλος, Πάτρας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)
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