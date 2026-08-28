Ο Γιουσούφ Μπάντζι λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Παναιτωλικό προπονήθηκε κανονικά και είναι στο χέρι του Γιάννη Αναστασίου να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του ενόψει Καλαμάτας.

Ο Γιουσούφ Μπάντζι επέστρεψε στον Παναιτωλικό, καθώς παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός από την πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους και λίγες ώρες μετά την άφιξη του στο Αγρίνιο και την ανακοίνωση του έπιασε ξανά δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός παρουσιάστηκε έτοιμος στο Emileon και το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) μπήκε απευθείας σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό σημαίνει πως ο θηριώδης φορ είναι στη διάθεση του τεχνικού των Αγρινιωτών, ο οποίος θα επιλέξει εάν θα τον χρησιμοποιήσει στο ερχόμενο εντός έδρας ματς με την Καλαμάτα (29/8, 21:30).

Από εκεί και πέρα σε φουλ ρυθμούς γυμνάστηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πλην του Λάμπρου Σμυρλή, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και αναμένεται να επιστρέψει σε ρυθμούς προπόνησης σε περίπου μία εβδομάδα.

Ο Παναιτωλικός θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Μαύρη Θύελλα με προπόνηση που θα γίνει σήμερα (28/8), παραμονή του αγώνα με τους Καλαματιανούς κι εν συνεχεία θα ανακοινωθεί η αποστολή για το ματς με τους Μεσσήνιους.