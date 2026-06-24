Στην Ουκρανία υποστηρίζουν πως ομάδες από Πολωνία και Ουκρανία ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γεβγένι Κουτσερένκο, όμως ο Παναιτωλικός έχει υψηλές απαιτήσεις.

Ο Γεβγένι Κουτσερένκο κλήθηκε τον περασμένο Γενάρη να καλύψει το (μεγάλο) κενό που άφησε στον Παναιτωλικό ο Λούκας Τσάβες, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και το κατάφερε επάξια. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν και με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του φαίνεται πως... τράβηξε βλέμματα.

Όπως υποστηρίζει το «Football24» της πατρίδας του ο 27χρονος τερματοφύλακας απασχολεί σοβαρά δύο ομάδες από το εξωτερικό. Ο λόγος για την Πολιέσιε από την χώρα του, η οποία φέρεται να τον θέλει για αναπληρωματικό, και την Μότορ Λούμπλιν της Πολωνίας, για την οποία το δημοσίευμα κάνει λόγο πως έχει «έντονο ενδιαφέρον».

Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Τίτορμος ζηταει για την πώληση του υψηλόσωμου κίπερ τουλάχιστον 600.000-700.000 ευρώ. «Η Μότορ ήλπιζε σε ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσό, επομένως οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε δύσκολο στάδιο», καταλήγει το δημοσίευμα.

Για την ιστορία το ίδιο μέσο τον περασμένο Ιανουάριο είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών για τον Κουτσερένκο. Όπερ και εγένετο με τον Ουκρανό να δεσμεύεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Με τη φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος μέτρησε 20 εμφανίσεις και κράτησε τρεις φορές ανέπαφη την εστία του.