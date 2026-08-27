Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιουσούφ Μπάντζι, με νέο δανεισμό από την Άαρχους.

Στον Παναιτωλικό θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιουσούφ Μπάντζι. Όπως αναμενόταν, ο Σενεγαλέζος φορ έφτασε την Πέμπτη (27/8) στο Αγρίνιο και αφού ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος ανακοινώθηκε ο νέος δανεισμός του από την πρωταθλήτρια Δανίας, Άαρχους.

Ο 24χρονος θηριώδης επιθετικός στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έδωσε λύσεις στον Γιάννη Αναστασίου, καθώς σκόραρε δις και μοίρασε τέσσερις ασίστ, ενώ με το εκτόπισμα και τη δύναμη του αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) παραχωρήθηκε εκ νέου από την Aarhus στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο γεννημένος στις 20.12.2001 Σενεγαλέζος επιθετικός (που έχει αγωνιστεί επίσης σε Casa Sports, Club Brugge, Stade Brestois, Royal Charleroi), αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό από τον περασμένο Ιανουάριο και θα συνεχίζει την τρέχουσα σεζόν.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».