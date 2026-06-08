Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Βασίλης Ξενόπουλος αποχώρησε από την Κηφισιά και οδεύει προς το Αγρίνιο για λογαριασμό του Παναιτωλικού.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Βασίλης Ξενόπουλος θα αποχωρήσει από την Κηφισιά και πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Παναιτωλικού και μερικές ώρες μετά έχουμε το... πρώτο βήμα. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος όλα συνηγορούν πως θα γίνει κάτοικος Αγρινίου και θα πλαισιώσει τον Γεβγένι Κουτσερκένκο.

O 28χρονος κίπερ ήταν ο βασικός του Σεμπάστιαν Λέτο στην κούρσα ανόδου με την Καλαμάτα και την περασμένη χρονιά μέτρησε 12 εμφανίσεις, ενώ έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση στο νοκ άουτ ματς Κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς έκανε τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τη θέση του Ξενόπουλου στο δίδυμο του «άσου» με τον Μόιζες Ραμίρεζ θα πάρει ο... γνώριμος, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Βασίλη Ξενόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε την τελευταία διετία.

Ο Βασίλης ήταν ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 το 2025, έχοντας ψηφιστεί από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ως ο καλύτερος τερματοφύλακας στην κατηγορία για εκείνη τη σεζόν.

Τoυ ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του!».