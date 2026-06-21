Τσάπρας, Πένια: Τη Δευτέρα υπογράφουν, την Τρίτη Ολλανδία
Ο Ινιάκι Πένια και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι πλέον παίκτες του Παναθηναϊκού.
Το τριφύλλι συμφώνησε με τον Λεβαδειακό για την αγορά του 25χρονου δεξιού μπακ, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα και ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Μπαρτσελόνα.
Τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού θα περάσουν το πρωί της Δευτέρας τα απαραίτητα ιατρικά κι εργομετρικά τεστ. Στη συνέχεια θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο Τσάπρας για 4 χρόνια, ο Πένια για 3+1 και θα μεταβούν στην Ολλανδία και το Άπελντορν την Τρίτη, προκειμένου να πάρουν μέρος στην προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.
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