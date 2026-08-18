Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα
Με πρωινή προπόνηση σήμερα Τρίτη (18/8) στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης κρίσιμης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Europa Conference League (20/08, 21:30).
Το πρόγραμμα των «πρασίνων» ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια το προπονητικό επιτελείο του Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε το βάρος σε ασκήσεις τακτικής και κυκλοφορίας της μπάλας.
Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση των στατικών φάσεων αλλά και στα τελειώματα.
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Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» πριν το ματς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί με την επόμενη προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη (19/8).
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