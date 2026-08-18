Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Conference League (20/08, 21:30).

Με πρωινή προπόνηση σήμερα Τρίτη (18/8) στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης κρίσιμης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Europa Conference League (20/08, 21:30).

Το πρόγραμμα των «πρασίνων» ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια το προπονητικό επιτελείο του Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε το βάρος σε ασκήσεις τακτικής και κυκλοφορίας της μπάλας.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση των στατικών φάσεων αλλά και στα τελειώματα.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Έφτασε τα 15.000 διαρκείας, οι επόμενοι 3.000 εξασφαλίζουν προτεραιότητα στον Βοτανικό
image

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» πριν το ματς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί με την επόμενη προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη (19/8).

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα