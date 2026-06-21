Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει και οι πρώτοι 10 χιλ. νέοι κάτοχοι θα εξασφαλίσουν προτεραιότητα στον Βοτανικό.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Κι αν κάθεται χρόνια πρόκειται για μία πολύ σημαντική περίοδο για τον κόσμο των «πρασίνων», φέτος η σημασία είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού η έκδοση διαρκείας μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει προτεραιότητα για την έκδοση διαρκείας στο νέο γήπεδο του κλαμπ στον Βοτανικό, στο οποίο αναμένεται να μπει την επόμενη χρονιά (2027-2028).

Μετά την ολοκλήρωση των δύο φάσεων των ανανεώσεων για κείνους που ήθελαν να κρατήσουν την ίδια θέση, αλλά κι αυτούς αποφάσισαν να αλλάξουν, ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου η τρίτη και τελευταία φάση που αφορά τους νέους κατόχους, εκείνους δηλαδή που δεν είχα εισιτήριο διαρκείας την τελευταία διετία.

Από τις πρώτες δύο φάσεις παραχωρήθηκαν 9 χιλ. διαρκείας, κάτι που σημαίνει πως οι πρώτοι 10 χιλ. από τους νέους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας θα μπορέσουν να ενταχθούν στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Κι αυτό γιατί τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του γηπέδου υπολογίζεται πως θα βγουν στην κυκλοφορία περίπου 20 χιλ. εισιτήρια διαρκείας.

Κάπως έτσι η συγκεκριμένη προτεραιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο γήπεδο. Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με τη λογική «όποιος προλάβει πρώτος»/«first come, first served».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.

Καταλήγοντας είναι εύκολα αντιληπτό πως όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προτεραιότητα αυτή για τα εισιτήρια διαρκείας του νέου γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, αφού οι θέσεις είναι συγκεκριμένες.