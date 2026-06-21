Ο Ινιάκι Πένια έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 20:00 ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό.

Το Gazzetta αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης το «θερμό» ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ινάκι Πένια και πλέον μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Σε αυτό το πλαίσιο ο Βαλενθιάνος τερματοφύλακας έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 20:00 για να σφραγίσει το deal.

Οι Πράσινοι έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα αντί ποσού μεταξύ των 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά. Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Ισπανός θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.

Ο Πένια προορίζεται για τον βασικό στον άσο, ο Λούκας Τσάβες θα παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και λογίζεται ως δεύτερος τερματοφύλακας, με τρίτο τον Κωνσταντίνο Κότσαρη.

Θυμίζουμε, πως πέρα του Πένια και του Τσάβες, ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά και έχει κλείσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.