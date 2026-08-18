Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του για το πως θα γίνει η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με τη Χράντετς Κράλοβε.

Το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) στις 14:00 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, τη ρεβάνς των δύο ομάδων για τη φάση των Play Offs του Conference League.

Σε πρώτη φάση δικαίωμα να προμηθευτούν εισιτήρια θα έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και αν αυτά δεν εξαντληθούν, από την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 14:00 η διάθεση θα γίνει ελεύθερη για όλους.

Να σημειωθεί πως λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου, που φτάνει τις 9,3 χιλ. θέσεις, οι «πράσινοι» δικαιούνται περίπου 465 εισιτήρια.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε (27/08, στις 19:00 τοπική ώρα), στο πλαίσιο των playoffs του UEFA Conference League.

Η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Καταχωρώντας τον κωδικό Gov.gr Wallet του ενεργού εισιτηρίου διαρκείας τους, οι κάτοχοι αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα και δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, από την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 14:00, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους.

Τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, και θα αποσταλούν στους δικαιούχους σε δεύτερο χρόνο, μέσω σχετικής επικοινωνίας από το Τμήμα Εισιτηρίων.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση e-mail

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