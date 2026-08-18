Η ζήτηση για τα διαρκείας του Παναθηναϊκού εξακολουθεί να είναι αυξημένη, με περισσότερα από 15.000 εισιτήρια να έχουν πουληθεί.

Περισσότερα από 15.000 διαρκείας έχουν ήδη διατεθεί από τον Παναθηναϊκό, με τη ζήτηση να παραμένει σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν απομείνει ελάχιστα στις θύρες 17Α και 17Β, με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ.

Οπως είναι ήδη γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας και στο νέο γήπεδο των Πρασίνων στον Βοτανικό.

Πλέον, με τα νέα δεδομένα, οι επόμενοι 3.000 φίλοι του «τριφυλλιού» που θα προμηθευτούν τα δικά τους διαρκείας θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα και για τον Βοτανικό.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.