Διαβάστε στο Gazzetta όλες τις λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδειακό στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει... γκάζι στις μεταγραφές και ολοκληρώνει την μία κίνηση μετά την άλλη. Η αρχή έγινε με την ανανέωση του δανεισμού του Λούκα Τσάβες, ακολούθησε ο Ετιέν Καμαρά, ο Ινάκι Πένια αναμένεται απόψε στην Αθήνα, ο Ντε Φράι είναι μια... ανάσα και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας οριστικά και αμετάκλητα είναι παίκτης του Τριφυλλιού μετά το deal ανάμεσα στους Αθηναίους και τον Λεβαδειακό.

Η συμφωνία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης

Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το ακριβές ποσό της μεταγραφής κατά 99.9% θα λέει ψέματα. Αυτό το γνωρίζουν μονάχα οι ισχυροί άνδρες των δύο συλλόγων. Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Γιάννης Κομπότης. Όπως μόνο οι δύο τους γνωρίζουν το πόσο κόστισε η εξαγορά του 50% του Φώτη Ιωαννίδη το καλοκαίρι του 2024. Αυτό που υπάρχει ως αίσθηση στην ποδοσφαιρική αγορά είναι πως οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε ένα ποσό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αν αυτό είναι ανάμεσα στα 2.5 και τα 3 ή ανάμεσα στα 3 και τα 3.5, είναι κάτι που-μπορεί-να το μάθουμε στο μέλλον. Όπως και το ακριβές ποσοστό μεταπώλησης του Έλληνα δεξιού μπακ, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η επαφή που σε ποδοσφαιρικό επίπεδο έκανε την διαφορά

Σε αυτή την ιστορία, πέρα από το οικονομικό που πάντα παίζει σημαντικό ρόλο, ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει να... κλειδώσει το θέμα μέσα από την επαφή του τεχνικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Του εξηγήθηκε ο ρόλος του, του έγινε ξεκάθαρο πως αποτελεί επιλογή-και-του προπονητή και πως θα βρει χώρο και χρόνο να εξελιχθεί και να κάνει βήματα μόνο προς τα εμπρός. Με αυτή την επαφή το Τριφύλλι επικράτησε στον εγχώριο ανταγωνισμό, έσβησε τις σκέψεις μετανάστευσης του Τσάπρα και τον έντυσε στα πράσινα.