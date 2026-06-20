Στέφαν ντε Φράι: Ο αυτοδίδακτος πιανίστας που έρχεται για να κάνει τους γύρω του καλύτερους

Πιανίστας, αλλά σε… ροκ μπάντα!

Στο ποδόσφαιρο, οι ιστορίες γράφονται συνήθως γύρω από εκείνους που διεκδικούν τη λάμψη. Γύρω από τους ποδοσφαιριστές που επιβάλλουν την παρουσία τους με το ταμπεραμέντο, τις δηλώσεις και την ανάγκη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Στέφαν ντε Φράι, μπορεί να είναι το φετινό λαμπερό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν ανήκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία. Και ίσως γι’ αυτό να κατάφερε να ξεχωρίσει.

Για περισσότερο από μία 10ετία στο υψηλότερο επίπεδο, από τη Φέγενορντ και τη Λάτσιο μέχρι την Ίντερ και την εθνική Ολλανδίας, έχτισε τη φήμη του όχι πάνω στον θόρυβο, αλλά πάνω στη συνέπεια. Δεν έγινε ποτέ ο πιο θεαματικός αμυντικός της γενιάς του, ούτε εκείνος που θα συγκέντρωνε τα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Κατάφερε όμως να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και ευφυείς κεντρικούς αμυντικούς της Ευρώπης, σε έναν παίκτη που οι προπονητές εμπιστεύονταν απόλυτα και οι συμπαίκτες του αναζητούσαν διαρκώς μέσα στο γήπεδο.

Η Gazzetta dello Sport τον χαρακτήρισε κατά καιρούς «καθηγητή της άμυνας» και «σιωπηλό ηγέτη». Όχι επειδή είχε την προσωπικότητα του ανθρώπου που θα συγκέντρωνε τους πάντες γύρω του με φωνές και χειρονομίες, αλλά επειδή διέθετε κάτι πολύ πιο σπάνιο: την ικανότητα να μεταδίδει σιγουριά. Να κάνει τους γύρω του καλύτερους. Να κρατά την ισορροπία χωρίς να διεκδικεί την αναγνώριση.

Ίσως γι’ αυτό η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του Ντε Φράι δεν βρίσκεται στις αμυντικές επεμβάσεις ή στα στατιστικά του. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ίδια τη ζωή.

Το καλοκαίρι του 2021, σε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που παραχώρησε στη Gazzetta dello Sport, αποκάλυψε ότι το μεγάλο του πάθος εκτός ποδοσφαίρου είναι το πιάνο. Δεν είχε σπουδάσει μουσική, ούτε είχε κάνει μαθήματα. Όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, έμαθε μόνος του, χρησιμοποιώντας εφαρμογές και αφιερώνοντας χρόνο καθημερινά στην εξάσκηση. Η έμπνευση ήρθε όταν είδε τον συμπαίκτη του στην εθνική Ολλανδίας, Νέιθαν Άκε, να παίζει και σκέφτηκε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει κι εκείνος.

Η εικόνα δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική για τον ίδιο. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν αναζήτησε τον εύκολο δρόμο. Που προτιμούσε τη διαδικασία από το αποτέλεσμα, τη λεπτομέρεια από την υπερβολή και τη διαρκή βελτίωση από τη βιασύνη. Ο αγαπημένος του συνθέτης, όπως αποκάλυψε αργότερα, είναι ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι ένας δημιουργός που έχει ταυτιστεί με τη λιτότητα, την ακρίβεια και την εσωτερική αρμονία. Στοιχεία που, κατά κάποιον τρόπο, αντικατοπτρίζουν και τον χαρακτήρα του ίδιου.

Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ποδόσφαιρο, ο Ντε Φράι μίλησε ξανά μέσα από τη γλώσσα της μουσικής.

Εκείνη την εποχή, η Ίντερ είχε διαμορφώσει μία από τις πιο ισχυρές αμυντικές γραμμές στην Ευρώπη. Ο Μίλαν Σκρίνιαρ στα δεξιά, ο Αλεσάντρο Μπαστόνι στα αριστερά και ο ίδιος στο κέντρο είχαν δημιουργήσει μία τριάδα που συνδύαζε δύναμη, τεχνική και ποδοσφαιρική ευφυΐα. Ήταν μία σχέση που βασιζόταν στην αλληλοκατανόηση, στη συνεχή επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη. Και όταν η Gazzetta του ζήτησε να περιγράψει τη συνεργασία τους, ο Ολλανδός χρησιμοποίησε μία εικόνα που έμελλε να μείνει. «Είμαστε σαν μία πραγματική μπάντα», είχε πει.

Η φράση δεν είχε τίποτα το επιτηδευμένο. Αντιθέτως, φανέρωνε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο ίδιος το ποδόσφαιρο. Σε μία μπάντα, κανένα όργανο δεν αρκεί από μόνο του. Η αρμονία γεννιέται μέσα από τη συνεργασία. Κάθε μέλος υπηρετεί το σύνολο και η επιτυχία δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε όλους.

Αυτή ήταν και η φιλοσοφία που χαρακτήριζε τον Ντε Φράι καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ποτέ δεν αισθανόταν άνετα όταν η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τον ίδιο. Προτιμούσε να στρέφει τα φώτα στους συμπαίκτες του.

Η συγκεκριμένη στάση δεν αποτελούσε μία κλασική ποδοσφαιρική κοινοτοπία. Ήταν κομμάτι της προσωπικότητάς του. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, με εξαιρετική παιδεία, μακριά από εντάσεις και υπερβολές. Έναν επαγγελματία που δεν επιζητούσε ποτέ την προσοχή και που επέλεγε να εκφράζεται μέσα από τη δουλειά του.