Ο Τσόνκα θα είναι ο διαιτητής του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς (15/10, 19:45, Live από το Gazzetta), για την πρώτη «στροφή» της League Phase του Conference League.

Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League έκανε γνωστό η UEFA, με τον Ούγγρο Μπέντσε Τσόνκα να είναι αυτό που θα αναλάβει το σημαντικό ματς για την ομάδα του Νίστρουπ.

Ο 34χρονος ρέφερι θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (15/10, 19:45, Live από το Gazzetta), για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «πράσινων» στη διοργάνωση. Στην ουγγρική διαιτητική ομάδα θα συμμετέχουν ακόμη οι Μπάλας Μπούζας και Νόρμπερτ Μπορνέμισα ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γκέργκο Μπογκάρ. Στο VAR ορίστηκε ο Ταμάς Μπογκνάρ, με τον Φέρενς Καρακό να αναλαμβάνει καθήκοντα AVAR.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Τσόνκα έχει ήδη διευθύνει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν, μία για τα προκριματικά του Champions League και μία για εκείνα του Conference League.