Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 14:10, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League.

Με την ατζέντα να περιλαμβάνει την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τις Goal Line Cameras και τη μεταπώληση εισιτηρίων διαρκείας, συνεδριάζει την Παρασκευή (16/10) το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14:10. Κεντρικό θέμα αποτελεί η ανάθεση μελέτης για την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 14:10, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

2/ Ενημέρωση για ζητήματα σε σχέση με τις Goal Line Cameras.

3/ Ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους (“season tickets resale”).

4/ Διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων (“prediction rights”) μέσω της European Leagues.

5/ Διάφορα».