Ο Χρήστος Γείτονας, που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Χρήστος Γείτονας υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό και πλέον από κει που εκείνο έληγε το καλοκαίρι του 2028, θα έχει διάρκεια μέχρι εκείνο του 2029, με τις αποδοχές του νεαρού κίπερ να βελτιώνονται επίσης.

Ο 17χρονος κίπερ, που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα με την Κ17, φέτος αγωνίζεται στην Κ19 ενώ από το καλοκαίρι που πήγε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, προπονείται κανονικά με αυτήν όντας ο τέταρτος της τετράδας μαζί με τους Πένια, Κότσαρη και Τσάβες.

Εκείνος εντάχθηκε στις ακαδημίες των «πράσινων» το καλοκαίρι του 2021, είναι διεθνής με την Κ18 της Εθνικής Ελλάδος ενώ δεν έχει κάνει ακόμη το επίσημο ντεμπούτο με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο τερματοφύλακας μας υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτελεί βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17 ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε:

«Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια. »