Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος υποδέχθηκε τον Ετιέν Καμαρά στην υπογραφή του συμβολαίου, ενώ είχε συνάντηση με Κοτσόλη και Νίστρουπ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος δείχνει διάθεση να βρίσκεται πιο κοντά, από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, στην ομάδα. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν παρών στην υπογραφή του συμβολαίου του Ετιέν Καμαρά.

Ο νεαρός Γάλλος χαφ υπέγραψε έως το 2030 κι ανακοινώθηκε από το τριφύλλι. Ο πρόεδρος του τριφυλλιού και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ο Καμαρά στη συνέχεια αποχώρησε για τις ανάγκες της φωτογράφισής του με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι στο στήθος.

Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη του Αλαφούζου στο «Γ. Καλαφάτης», μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού νωρίτερα είχε τετ α τετ με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα του συλλόγου και παράλληλα για την πορεία της προετοιμασίας.

Ο Αλαφούζος, όμως, είχε συνάντηση και με τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν όλα λειτουργούν όπως επιθυμεί ο τελευταίος και να ενημερωθεί για την πορεία της έως τώρα προετοιμασίας.



