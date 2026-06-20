Ετιέν Καμαρά: Παναθηναϊκός - Ο Αλαφούζος παρών στις υπογραφές
Ο Γιάννης Αλαφούζος δείχνει διάθεση να βρίσκεται πιο κοντά, από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, στην ομάδα. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν παρών στην υπογραφή του συμβολαίου του Ετιέν Καμαρά.
Ο νεαρός Γάλλος χαφ υπέγραψε έως το 2030 κι ανακοινώθηκε από το τριφύλλι. Ο πρόεδρος του τριφυλλιού και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ο Καμαρά στη συνέχεια αποχώρησε για τις ανάγκες της φωτογράφισής του με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι στο στήθος.
Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη του Αλαφούζου στο «Γ. Καλαφάτης», μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού νωρίτερα είχε τετ α τετ με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα του συλλόγου και παράλληλα για την πορεία της προετοιμασίας.
Ο Αλαφούζος, όμως, είχε συνάντηση και με τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν όλα λειτουργούν όπως επιθυμεί ο τελευταίος και να ενημερωθεί για την πορεία της έως τώρα προετοιμασίας.
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