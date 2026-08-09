Ο χρηματοδότης της ΤΣΣΚΑ 1948 Τσβέτομιρ Ναϊντένοφ μίλησε για το κόστος μεταγραφών της ομάδας, έναντι του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρόνια δίνει δεκάδες εκατ. ευρώ για να χτίσει μία ομάδα υψηλού επιπέδου, που θα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική.

Το τριφύλλι για να μπει φέτος στη League Phase του Conference League θα πρέπει μετά την Πάκσι να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Το 1-1 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Τετάρτη αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς κόντρα σε έναν αντίπαλο με πολύ μικρότερο μπάτζετ.

Ο κύριος χρηματοδότης της ΤΣΣΚΑ 1948, μάλιστα, ο Τσβετομίρ Ναϊντένοφ με ανάρτησή του τόνισε ότι η ΤΣΣΚΑ 1948 δαπάνησε ακριβώς 230.000 ευρώ για τις καλοκαιρινές μεταγραφές, ποσό 100 φορές λιγότερο από αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος φέτος έχει ξοδέχει κοντά στα 27 εκατ. ευρώ!

«Αυτές είναι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού αυτή τη σεζόν. Η ΤΣΣΚΑ 1948 αντεπιτίθεται με τον Έκτορ για 200.000 ευρώ και τον Ζιλ Μέγιερ για 30.000, όλα οι άλλοι είναι δωρεάν... Έχουμε κάποιες διαφορές με τους γείτονές μας», έγραψε ο Ναϊντένοφ στο instagram παρουσιάζοντας τους παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός και τα ποσά.

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