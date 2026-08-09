Ο Ανδρέας Τεττέη ξεπέρασε την ασθένεια που αντιμετώπιζε και επανεμφανίστηκε στο Κορωπί. Οι πιθανότητές του να είναι στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Ένα θετικό νέο επεφύλασσε στον Τζέικομπ Νίστρουπ η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού είδε τον Ανδρέα Τεττέη να επιστρέφει στο Κορωπί. Ο Έλληνας επιθετικός ξεπέρασε την λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπωρούσε και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, επέστρεψε στο γήπεδο.

Φυσικά δεν ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κι έκανε ατομικό την πρώτη του μέρα, μετά την απουσία των περασμένων ημερών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι γίνεται με τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια την Τρίτη (11/08) κι αν εκείνος μπορεί να προλάβει προσφέροντας ακόμη μία λύση στον Δανό τεχνικό.

Το πιο πιθανό σενάριο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο η οριστική απόφαση θα παρθεί έπειτα από την αυριανή πρωινή προπόνηση του κλαμπ.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έκαναν προθέρμανση, τακτική, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.