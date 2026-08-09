Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στο Κορωπί ο Τεττέη, οι πιθανότητές του για τη ρεβάνς στη Σόφια
Ένα θετικό νέο επεφύλασσε στον Τζέικομπ Νίστρουπ η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού είδε τον Ανδρέα Τεττέη να επιστρέφει στο Κορωπί. Ο Έλληνας επιθετικός ξεπέρασε την λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπωρούσε και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, επέστρεψε στο γήπεδο.
Φυσικά δεν ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κι έκανε ατομικό την πρώτη του μέρα, μετά την απουσία των περασμένων ημερών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι γίνεται με τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια την Τρίτη (11/08) κι αν εκείνος μπορεί να προλάβει προσφέροντας ακόμη μία λύση στον Δανό τεχνικό.
Το πιο πιθανό σενάριο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο η οριστική απόφαση θα παρθεί έπειτα από την αυριανή πρωινή προπόνηση του κλαμπ.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει γλιτώσει από τους παίκτες που δεν υπολογίζονταν κι εκείνοι που μένουν
Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έκαναν προθέρμανση, τακτική, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.