O Γιάννης Σερέτης γράφει για τη μεταγραφική επίθεση του Παναθηναϊκού, τις καθυστερήσεις και την ποιοτική αναβάθμιση που επιχειρούν οι Πράσινοι.

Ναι, το θέμα του Τσάπρα έχει παρατραβήξει για τον Παναθηναϊκό και καλείται να το λύσει σχετικά γρήγορα ο Γιάννης Αλαφούζος διότι μπορεί ο παίκτης να αρέσει και στον Νίστρουπ και στον Κοτσόλη, αλλά υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, ο Δανός έχει προτείνει «δικό» του παίκτη από καλό πρωτάθλημα και προετοιμασία με 1 ½ δεξιό μπακ δεν βγαίνει…

Ναι, το θέμα του Γένσεν επίσης έχει παρατραβήξει για τον Παναθηναϊκό, διότι μιλάμε για υπόθεση σχεδόν ενός μηνός, στην οποία μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ, διότι δεν έχει πειστεί ο παίκτης. Και πώς να πειστεί θα σκεφτεί κάποιος, δεδομένου ότι μιλάμε για βασικότατο στέλεχος ομάδας της Premier League o οποίος είναι στα 30 του και του χρόνου μένει ελεύθερος. Γιατί να μην περιμένει μια επιπλέον σεζόν για να πάρει όλο το «κασέρι» για τον εαυτό του, μιας και μιλάμε για το τελευταίο του δυνατό συμβόλαιο; Προφανώς ο Νίστρουπ είναι ένα «όπλο» για τον Παναθηναϊκό. Όπως και τα χρήματα, μιας και στους Πράσινους, αν έρθει, θα πάρει τουλάχιστον ένα εκατ. Ευρώ παραπάνω από το 1,3 εκατ. Ευρώ της Μπρέντφορντ, μαζί με (τουλάχιστον) τριετούς διάρκειας συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για παίκτη top επιπέδου για τα δεδομένα της Superleague, μα ο Παναθηναϊκός (δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά) πρέπει να τελειώσει γρήγορα το θέμα, ώστε να έχει το κεφάλι του ήσυχο ή να πάει και παρακάτω. Διότι και ο 28χρονος Ισπανός, Ιβάν Μαρτίν, της Τζιρόνα, μια χαρά παίκτης (και μάλιστα πιο επιθετικογενής από τον Γένσεν) είναι…

Ναι, μπέρδεμα προκύπτει και για τη θέση του αριστερού μπακ (όπου δεν υπάρχει ούτε ένας πλην Κυριακόπουλου!) μιας και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν όχι μόνο προέρχεται από προβλήματα στο γόνατο, αλλά η Λέστερ ζητά και 5-6 εκατ. Ευρώ για δανεισμό! Λογικό από την πλευρά των Αγγλων διότι αφενός είχαν δαπανήσει 14 εκατ. Ευρώ για να τον πάρουν από την Κοπεγχάγη το 2023, αφετέρου προφανώς έχουν μεγάλη ανάγκη τα χρήματα στην Τρίτη κατηγορία της Αγγλία, αλλά «όλο» αυτό το θέμα είναι τελείως παράλογο για τον Παναθηναϊκό και στα δικά μου μάτια είναι και το πρώτο «φάουλ» του Νίστρουπ: δόξα τω Θεώ, υπάρχουν δεκάδες καλοί Δανοί παίκτες και δεκάδες καλοί αριστεροί μπακ ώστε ο Παναθηναϊκός να μην πάρει το ρίσκο που πήρε με τον Μαξ (που έπαιζε και στην ίδια θέση!), τον Σάντσες και τον Ντέσερς μόλις πέρυσι…

Πέραν όλων αυτών, όμως, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκτήσει Πένια – Ντε Φράι αναβαθμίζεται αφάνταστα ποιοτικά σε δυο καίριες θέσεις. Με τον πρώην τερματοφύλακα κοτζάμ Μπαρτσελόνα και τον πρώην ηγέτη της άμυνας της Ιντερ και της εθνικής Ολλανδίας. Ναι, στα 34 του, να τα λέμε όλα: ένας «Ντε Φράι» δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα ούτε στα 25 του, ούτε στα 30 του, ας είμαστε ειλικρινείς! Παίκτη με 79 συμμετοχές στους «Οράνιε» δεν είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός! Κι αν αποκτήσει τον Ντε Φράι, παίρνει για δύο χρόνια έναν τύπο με δέκα τίτλους στην Ιντερ, 308 ματς στη Serie A και 48 στο Champions League. Εννοείται ότι για κάθε «Ριβάλντο» υπάρχει ένας «Μαρσέλο». Για κάθε «Γκόγκιτς» υπάρχει ένας «Χάμες». Για κάθε «Ζιλμπέρτο» υπάρχει ένας “Φλάβιο Κονσεϊσάο» ή ένας «Ζούλιο Σέζαρ». Όμως ο Ντε Φράι δεν έχει φανερώσει «ύποπτα» δείγματα έως τώρα. Απλώς, δεν είναι πια επιπέδου Ιντερ, γι’ αυτό και πέρυσι είχε μόλις 11 συμμετοχές, αλλά ήταν υγιής, στον πάγκο (Μπαστόνι, Ακάνζι, Ατσέρμπι η βασική τριάδα του Κριστιάν Κίβου).

Αυτοί οι δυο, μαζί με τον Ετιέν Καμαρά, θα ανεβάσουν την ποιότητα του Παναθηναϊκού σε ανταγωνιστικό επίπεδο κι αν εν συνεχεία αποκτηθεί ένα οκτάρι «επιπέδου Γένσεν» κι ένας δεξιός μπακ «επιπέδου Τσάπρα», θα πρέπει να κοιτάξει τι θα γίνει με τους φορ του, διότι ο Ντέσερς έτοιμος για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League δεν πρόκειται να είναι…

